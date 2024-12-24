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CTI Monitoring CTI Мониторинг


«CTI Мониторинг» сокращает временные затраты на локализацию источников проблем и их решение, повышая качество промышленного использования сервисов ВКС. Платформа позволяет зафиксировать задержки аудио- и видеопотоков в корпоративной подсети, своевременно увидеть и проинформировать о проблеме с серверным железом, посмотреть срез по любому из участников и состояние его оборудования, «увидеть» какой микрофон, наушники и камера у него подключены.


24.12.2024 CTI обновила решение «CTI Мониторинг» 2
30.10.2024 Решение «CTI Мониторинг» помогает своевременно найти проблемы в работе сервисов ВКС 1
14.10.2024 Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

CTI Monitoring и организации, системы, технологии, персоны:

CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 3
TrueConf - ТруКонф 397 2
Telegram Group 1983 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Crestron 100 1
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Наушники - Headphones 3999 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 68 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux OS 9937 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 1
Mattermost 11 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
Исламов Альберт 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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