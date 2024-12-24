CTI Monitoring CTI Мониторинг
«CTI Мониторинг» сокращает временные затраты на локализацию источников проблем и их решение, повышая качество промышленного использования сервисов ВКС. Платформа позволяет зафиксировать задержки аудио- и видеопотоков в корпоративной подсети, своевременно увидеть и проинформировать о проблеме с серверным железом, посмотреть срез по любому из участников и состояние его оборудования, «увидеть» какой микрофон, наушники и камера у него подключены.
|24.12.2024
|CTI обновила решение «CTI Мониторинг» 2
|30.10.2024
|Решение «CTI Мониторинг» помогает своевременно найти проблемы в работе сервисов ВКС 1
|14.10.2024
|Решения CTI помогут бизнесу сэкономить на оборудовании для видео-конференц-связи 1
CTI Monitoring и организации, системы, технологии, персоны:
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 3
|TrueConf - ТруКонф 397 2
|Telegram Group 1983 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|Ред Софт - Red Soft 701 1
|Crestron 100 1
|Extron Electronics 62 1
|Исламов Альберт 11 2
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