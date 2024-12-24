«CTI Мониторинг» сокращает временные затраты на локализацию источников проблем и их решение, повышая качество промышленного использования сервисов ВКС. Платформа позволяет зафиксировать задержки аудио- и видеопотоков в корпоративной подсети, своевременно увидеть и проинформировать о проблеме с серверным железом, посмотреть срез по любому из участников и состояние его оборудования, «увидеть» какой микрофон, наушники и камера у него подключены.