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CTI представил обновление флагманского продукта «CTI Мониторинг»

Компания «Си Ти Ай НТЦ», продуктовое подразделение системного интегратора CTI, представляет «CTI Мониторинг 1.3» — обновление флагманской платформы для мониторинга ИТ-инфраструктуры и высоконагруженных сервисов видео- и аудиосвязи. Новая версия включает механизм рекомендаций при сбоях, расширенную аналитику инцидентов, геоаналитику и новые удобные дашборды. Об этом CNews сообщили представители CTI.

Ключевые улучшения «CTI Мониторинг» версии 1.3

Подробная аналитика проблем видеоконференцсвязи. Теперь система способна выявлять причины сбоев при авторизации, подключении, низком качестве связи и нештатных отключениях. В дополнение к этому реализован мониторинг сетевой связности, состояния кластера TrueConf и ресурсов оборудования, что позволяет оперативно реагировать на потенциальные проблемы.

Мгновенные оповещения с рекомендациями. Пользователи получают мгновенные уведомления с рекомендациями по устранению инцидентов через популярные каналы связи, такие как Telegram, Mattermost, Email и Webhooks. Благодаря встроенной фильтрации оповещений минимизирован информационный шум.

Геоаналитика подключений. Система позволяет отслеживать участников видеоконференций по регионам, странам, провайдерам и часовым поясам. Новый дашборд «Регионы» предоставляет комплексную оценку глобальной стабильности видеоконференцсвязи, что особенно важно для компаний с распределенной инфраструктурой.

Трехэтапная методология расследования инцидентов. Для расследования инцидентов внедрена трехэтапная методология: от оповещений с приоритизацией проблем до анализа диаграмм в момент сбоя и глубокого разбора на специализированных экранах. Это обеспечивает комплексный подход к выявлению и устранению неисправностей.

Улучшенный интерфейс и скорость работы. Интерфейс системы стал более удобным и производительным. Новый экран «Проблемы» помогает находить корневые причины сбоев, а повышенная стабильность и скорость обработки логов позволяют работать с большими объемами данных без задержек.

Оптимизация мониторинга TrueConf. Добавлены мониторы с рекомендациями к действию и точными порогами срабатывания, а интеграция с lifecheck-скриптом TrueConf обеспечивает полный контроль состояния кластера.

Обновление позволяет снизить простои сервисов видеоконференцсвязи и нагрузку на технический отдел. Количество ложных срабатываний уменьшено на 40%, а благодаря аннотациям и детализированным метрикам реакция на сбои стала еще быстрее.

«Это не просто очередная версия приложения «CTI Мониторинг», мы ставили задачу сократить время на поиск причин инцидентов c ВКС и повысить качество пользовательского интерфейса. Версия 1.3 превращает реактивный мониторинг в предиктивный, обеспечивая новый пользовательский опыт», – сказал Евгений Батогов, CTO «Си Ти Ай НТЦ».

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