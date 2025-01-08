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Webhook Вебхук метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов



08.01.2025 В официальном репозитории Python найдены пакеты, ворующие ключи от аккаунтов в соцсетях 1
24.08.2023 Webinar Group внедряет новые функции для бизнес-коммуникаций в онлайне 1
16.03.2023 Александр Бровко -

Александр Бровко, Webinar Group: Будущее за UCaaS-моделью, и мы уже там

 1
20.02.2023 Пакеты из официального репозитория Python воруют пароли и криптокошельки 1
27.10.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery 1
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
26.05.2020 Discord внезапно начал красть пароли игроков 1
13.09.2019 Новый релиз TrendMiner от Software AG позволит предприятиям процессного производства создать аналитический «производственный центр управления» 2
11.04.2019 Fortinet расширила портфолио Security Fabric 1
04.08.2017 Как зарабатывать на телеком-платформе 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Webhook и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1983 4
Fortinet 387 2
GitHub 814 2
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Cisco Systems 5114 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
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Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
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Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
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LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 132 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Discord 116 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Fortinet FortiGuard Services 52 2
WhatsApp Messenger 1081 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
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JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 31 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Fortinet FortiOS 36 1
Microsoft Office 365 940 1
Fortinet FortiClient 24 1
Fortinet FortiNAC - Fortinet Network Access Control 9 1
Fortinet FortiSIEM 20 1
Fortinet SPU - Security Processor Unit - Процессор безопасности 24 1
Fortinet FortiAnalyzer 23 1
Fortinet FortiManager 23 1
Fortinet FortiMail 20 1
Fortinet FortiWeb Web Application Firewall 21 1
Fortinet FortiCASB 8 1
Oracle Native Acceleration 1 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 7 1
Fortinet 360 Protection Services 3 1
Fortinet FortiDeceptor 1 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
Fortinet Certified - Fortinet Partner Network - Fortinet MSSP - Fortinet Managed Security Service Providers - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Microsoft Exchange 1714 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office 3734 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
Rakuten Viber 627 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Linux OS 9936 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Мельникова Анастасия 371 1
Мельников Александр 86 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Garrido Jesús Antonio - Гарридо Джезус Антонио 1 1
Knight Joshua - Найт Джошуа 1 1
Xie Ken - Кси Кен 9 1
Ефанов Дмитрий 5 1
Зайцев Михаил 260 1
Крюков Дмитрий 26 1
Леднев Алексей 3 1
Бровко Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Европа 21767 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
HRM - HR брендинг 85 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 165 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Exodus 67 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
BleepingComputer - Издание 337 2
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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