Платформа «Сфера» теперь доступна в формате SaaS

ИТ-холдинг «Т1» объявил о запуске SaaS-версии продуктов платформы «Сфера». Новый формат предоставляет компаниям доступ к единой цифровой среде для производства ПО без необходимости развертывания собственной инфраструктуры. Веб-интерфейс обеспечивает доступ к «Сфере» из любого места, при этом все обновления и безопасность находятся под контролем компании-разработчика.

SaaS-версия включает в себя инструменты «Сфера.Задачи» для управления проектами, задачами, статусами и отчетностью; «Сфера.Знания» — централизованной базы знаний с гибкой системой прав доступа; «Сфера.Код» — корпоративного Git-репозитория с возможностью ревью, контролем истории изменений и интеграцией с CI/CD; а также «Сфера.Дистрибуция и лицензии» — модуля для управления релизами, сборками и лицензиями программных продуктов.

«SaaS-модель «Сферы» — это быстрый и безопасный способ перейти к современной модели управления цифровыми продуктами. Он особенно актуален для компаний, которые пока не готовы строить собственную ИТ-инфраструктуру, но хотят использовать ключевые возможности платформы для разработки ПО. Мы стремились сделать решение простым в запуске, масштабируемым и с высоким уровнем защиты. Использование платформы в формате SaaS позволяет не только снизить затраты на развертывание, но и в 2-3 раза ускорить вывод новых продуктов на рынок, по нашим оценкам. Заказчик может сосредоточиться на развитии бизнеса, а все технические задачи мы берём на себя», — сказал руководитель производственного блока вендора «Нота» Юрий Мацыгин.

Платформа развернута в сертифицированных дата-центрах на территории России, в том числе в инфраструктуре «Т1», и соответствует требованиям законодательства, включая 152-ФЗ. Решение обеспечивает шифрование данных на всех уровнях, разграничение прав доступа по ролям, аудит действий пользователей и резервное копирование.

«Сфера» поддерживает интеграции с корпоративными системами через REST API и Webhooks, а также коннекторы к CI/CD и внутренним трекерам. Возможен импорт данных из Jira, GitHub, Confluence, SVN и других систем.