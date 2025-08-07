Разделы

АБП2Б запустила «ОдинХаб» – бесплатную отечественную платформу для инвентаризации ИТ-активов на базе NetBox

Компания АБП2Б представила платформу «ОдинХаб» -- форк NetBox, который объединяет функции учета оборудования, IP-адресов, кабельной инфраструктуры и виртуальных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители АБП2Б.

«ОдинХаб» помогает систематизировать данные, избежать ручной путаницы и упростить администрирование. Все это разворачивается локально, без зависимости от зарубежных сервисов и с поддержкой российских операционных систем. Платформа уже работает на Astra Linux, «Ред ОС», Alt, поддерживает Postgres Pro и отечественные средства аутентификации. В настоящее время продукт проходит включение в Реестр отечественного ПО.

В систему встроены функции визуализации сети, управления доступами, интеграции с другими ИТ-продуктами через API и webhooks. «ОдинХаб» позволяет автоматически находить оборудование в сети, импортировать конфигурации, а также передавать информацию в системы мониторинга и резервного копирования. Все это снижает нагрузку на ИТ-отделы и позволяет быстрее реагировать на инциденты.

CNews Analytics

«ОдинХаб» уже может использоваться совместно с другими продуктами АБП2Б, например, с «ОдинКлюч» для безопасного хранения паролей и с системами мониторинга вроде Zabbix или Glabber. Такая интеграция позволяет собирать, проверять и защищать данные об инфраструктуре в едином замкнутом контуре.

Продукт ориентирован на компании, которым важны технологическая независимость, соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ, а также прозрачность в управлении ИТ-активами.

