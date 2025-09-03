ОдинХаб — это масштабируемая платформа для управления ИТ-активами и инфраструктурой,

созданная в качестве форка NetBox. Она объединяет учёт оборудования, IP-адресов, кабельной

инфраструктуры и виртуальных ресурсов в единой системе. Продукт помогает компаниям навести

порядок в инфраструктуре, снизить нагрузку на ИТ-отделы и повысить прозрачность процессов.