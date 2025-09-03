Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

ABP2B ОдинХаб


ОдинХаб — это масштабируемая платформа для управления ИТ-активами и инфраструктурой,
созданная в качестве форка NetBox. Она объединяет учёт оборудования, IP-адресов, кабельной
инфраструктуры и виртуальных ресурсов в единой системе. Продукт помогает компаниям навести
порядок в инфраструктуре, снизить нагрузку на ИТ-отделы и повысить прозрачность процессов.

УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Система инвентаризации ИТ-активов «ОдинХаб» включена в реестр отечественного ПО 1
07.08.2025 АБП2Б запустила «ОдинХаб» – бесплатную отечественную платформу для инвентаризации ИТ-активов на базе NetBox 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ABP2B и организации, системы, технологии, персоны:

ABP2B - АБП2Б 6 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2249 2
Zabbix SIA - Заббикс 122 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4642 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11883 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5789 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 621 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4280 2
Webhook - Вебхук - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью обратных вызовов 17 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4420 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2294 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 480 1
ABP2B - ОдинКлюч 4 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 800 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1163 2
Microsoft Office 3880 1
Макович Вячеслав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 535 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: