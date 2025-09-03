Получите все материалы CNews по ключевому слову
ABP2B ОдинХаб
ОдинХаб — это масштабируемая платформа для управления ИТ-активами и инфраструктурой,
созданная в качестве форка NetBox. Она объединяет учёт оборудования, IP-адресов, кабельной
инфраструктуры и виртуальных ресурсов в единой системе. Продукт помогает компаниям навести
порядок в инфраструктуре, снизить нагрузку на ИТ-отделы и повысить прозрачность процессов.
УПОМИНАНИЯ
|03.09.2025
|Система инвентаризации ИТ-активов «ОдинХаб» включена в реестр отечественного ПО 1
|07.08.2025
|АБП2Б запустила «ОдинХаб» – бесплатную отечественную платформу для инвентаризации ИТ-активов на базе NetBox 1
ABP2B и организации, системы, технологии, персоны:
|ABP2B - АБП2Б 6 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2249 2
|Zabbix SIA - Заббикс 122 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4642 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
|ABP2B - ОдинКлюч 4 2
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 800 2
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1163 2
|Microsoft Office 3880 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.