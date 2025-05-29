ABP2B - ОдинКлюч

Корпоративный менеджер паролей — это специализированное программное решение, предназначенное для централизованного создания, хранения и управления паролями и другими конфиденциальными данными в рамках организации. В отличие от решений для индивидуальных пользователей, ОдинКлюч ориентирован на потребности организаций: обеспечивает контроль прав доступа, аудит действий, гибкие механизмы разграничения информации и интеграцию с корпоративной ИТ-инфраструктурой.