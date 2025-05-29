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ABP2B ОдинКлюч

ABP2B - ОдинКлюч

Корпоративный менеджер паролей — это специализированное программное решение, предназначенное для централизованного создания, хранения и управления паролями и другими конфиденциальными данными в рамках организации. В отличие от решений для индивидуальных пользователей, ОдинКлюч ориентирован на потребности организаций: обеспечивает контроль прав доступа, аудит действий, гибкие механизмы разграничения информации и интеграцию с корпоративной ИТ-инфраструктурой.

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч» 1
29.11.2024 Российский корпоративный менеджер паролей «ОдинКлюч» совместим «Ред ОС» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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