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«АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч»

Компания «АБП2Б» представила обновленную версию корпоративного менеджера паролей «ОдинКлюч 1.2.0». Новый релиз включает расширенные функции безопасности, улучшения интерфейса и инструменты для совместной работы команд в корпоративной среде.

Корпоративный менеджер паролей — это специализированное программное решение, предназначенное для централизованного создания, хранения и управления паролями и другими конфиденциальными данными в рамках организации. В отличие от решений для индивидуальных пользователей, «ОдинКлюч» ориентирован на потребности организаций: обеспечивает контроль прав доступа, аудит действий, гибкие механизмы разграничения информации и интеграцию с корпоративной ИТ-инфраструктурой.

Обновление «ОдинКлюч» направлено на усиление контроля, поддержку гибкой командной работы и соответствие современным требованиям информационной безопасности.

Поддержка API-ключей и HTTP-запросов. Добавлена возможность создавать записи с параметрами API-запросов, описанием ключей и отображением ответов серверов. Это особенно актуально для разработчиков и системных администраторов.

Расширенные функции аудита. Встроенная система проверки паролей теперь фиксирует историю обращений и выявляет использование скомпрометированных комбинаций. Администратор может задавать собственные правила для хранения секретов.

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Гибкая настройка видимости записей. В панели администратора появилась возможность управления уровнями доступа: пользователь может выбрать, будет ли новая запись «частной» или «общедоступной».

Совместная работа с фрагментами. Пользователи могут делиться отдельными частями записей и управлять правами на доступ и редактирование. Это упрощает совместную работу и повышает прозрачность внутри команд.

«С самого начала мы сделали ставку на безопасность, а теперь с каждым новым релизом дополняем продукт полезными и удобными функциями, сохраняя высокий стандарт защиты данных», – отметил директор по маркетингу «АБП2Б» Вячеслав Макович.

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