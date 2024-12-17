Лещенко Владимир
|17.12.2024
|Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер 1
|20.05.2022
|«Росатом» примет участие в создании цифровой платформы по радиационной экологии и медицине в Челябинской области 1
Лещенко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
|Костина Светлана 11 1
|Ушаков Руслан 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.