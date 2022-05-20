«Росатом» примет участие в создании цифровой платформы по радиационной экологии и медицине в Челябинской области

Госкорпорация «Росатом» примет участие в создании в Челябинской области единого цифрового ресурса для управления научными и информационными фондами в сфере радиационной экологии и медицины. Эксперты компании «Росатома» «Цифрум» вошли в состав соответствующей рабочей группы, созданной по приказу министра общественной безопасности Челябинской области Светланы Костиной.

Владимир Лещенко, и.о. начальника отдела цифровых интеллектуальных систем «Цифрум», а также Руслан Ушаков, руководитель направления группы по продуктам управления предприятием «Цифрума», будут участвовать в реализации дорожной карты создания цифрового межотраслевого ресурса, объединяющего накопленные в регионе научные и информационные фонды в сфере радиационной экологии и медицины.

За прошедшие годы в Челябинской области накоплены исследовательские данные в области радиационной безопасности. Создание в регионе при участии «Росатома» единого цифрового ресурса для сбора и хранения информации в области радиоэкологии создаст условия для его коллективного пользования, помогая различным проектным и исследовательским коллективам страны организовывать процессы по управлению экологическими рисками и развитию медицинских технологий.

Специалисты предоставят методологическую и технологическую экспертизу по цифровым инструментам в области управления знаниями для сбора, менеджмента и коллективного использования научной информации. В рамках работы будут учитываться компетенции «Росатома» по экспертно-аналитической поддержке принятия решений в управлении наукоемкими процессами, а также ряд цифровых решений, включая прототип цифровой платформы управления знаниями «Интеллектум».

Платформа, разработанная в «Цифрум», является агрегатором интеллектуального капитала организаций, включая верификацию ключевых знаний и предоставление единого информационного пространства для совместной работы пользователей.

«Интеллектум» осуществляет сбор, накопление и систематизацию знаний из различных источников в распределенную базу. Цифровой ассистент предоставляет пользователю необходимую для него информацию, включая аналитику и данные об организациях, осуществляющих деятельность в профильной области.

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Благодаря формированию единого информационного пространства для совместной работы пользователи «Интеллектума» могут создавать собственные файловые хранилища и статьи для обогащения экспертной системы, а также получать совместный доступ для работы с информацией.

Важной функцией является возможность создания сообщества практиков для реализации конкретных проектных задач: «Интеллектум» автоматически формирует пул профильных экспертов на основании авторства статей, размещенных в системе.

ИТ-потенциал системы позволяет осуществлять семантический поиск информации, применять инструменты искусственного интеллекта и производить автоклассификацию данных. В числе приоритетных процессов, которые обеспечивает система, – выявление и верификация критических знаний, управление интеллектуальными правами и повторное использование знаний. Также «Интеллектум» позволяет производить оцифровку, картирование и экспертизу знаний.

Владимир Лещенко, комментируя включение представителей Росатома в рабочую группу по созданию цифрового межотраслевого ресурса в сфере радиационной экологии и медицины, назвал предстоящую работу важным этапом цифровизации Челябинской области, которая позволит эффективно использовать накопленный интеллектуальный потенциал для развития региона: «Стоящие перед российскими регионами задачи развития требуют эффективного использования накопленного опыта и предполагают синергетический подход. Для этого объединение участников знаниевых процессов – исследовательских структур, институтов развития, органов исполнительной власти, а также организаций «Росатома» – абсолютная необходимость».