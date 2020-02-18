SAP, Минкомсвязи и «Сколково» определили резидентов совместного акселератора

По итогам очного этапа отбора в совместный акселератор в формате питч-сессий с участием ведущих экспертов координационного центра Межправкомиссии по вычислительной технике, SAP и фонда «Сколково», в нем приняли участие 30 команд со своими решениями. В результате было выбрано 10 проектов, которые получили возможность пройти акселерацию с участием тренеров и консультантов, получить дополнительную техническую поддержку для доработки решений, сформировать бизнес-модель для продвижения решения на отечественные и зарубежные рынки.

SAP и координационный центр Межправкомиссии по вычислительной технике в ноябре 2019 года объявили о запуске совместного акселератора для вендоров ПО в сфере бизнес-сегмента в рамках «сквозных» цифровых технологий. Позднее к проекту присоединился фонд «Сколково». Заявки на участие принимались до 5 февраля, 13 и 14 февраля эксперты провели очный этап, выбрав из 30 представленных проектов 10, которые получили наибольшее количество баллов от экспертов по итогам питч-сессии. Эти проекты стали резидентами совместного акселератора, для каждого из них будет разработана индивидуальная траектория дальнейшего развития исходя из текущего состояния проекта, потребностей и перспектив совместной работы.

Проекты победителей охватывают сферы ИТ, телекоммуникаций, логистики, торговли и HR. Дальнейшая работа над проектами объединит регулярные занятия, мастер-классы, лекции по интеллектуальной собственности и продажам, тестирование и сертификацию, а также помощь в выводе решений на международный уровень.

В ходе очного этапа жюри выбрало следующие проекты.

StartExam – система тестирования сотрудников, AutoFAQai – сервис роботизации коммуникаций, Dasha Platform – автоматизация звонков колл-центров, моделирование человеческой речи, Cybertonica – платформа кросс-канального фродмониторинга для банков и платежных систем, Beorg Smart Vision – решение по оцифровке архивов, распознаванию документов, Itorum MR – комплекс информационной поддержки с использованием очков виртуальной реальности на базе OS Android, цифровые двойники и предиктивная аналитика – разработка цифровых двойников для объектов любой сложности, Cerevrum – система обучения сотрудников навыкам soft-skills с помощью иммерсивных технологий, ARNI.io – разговорный искусственный интеллект для бизнеса, CERA Retail Analytics – компьютерное зрение для ритейла.

Михаил Мамонов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, отметил: «Россия динамично развивается по пути цифровизации всех отраслей экономики. «Сквозные» цифровые технологии – ключевой драйвер изменений, которые сегодня происходят в нашей стране, и мы готовы делиться накопленным опытом, создавая специальные программы поддержки экспортного потенциала российских ИТ-компаний. Координационный центр Межправкомиссии по вычислительной технике выступает ключевым оператором акселерационных программ Минкомсвязи. Эксперты Координационного центра в партнерстве с ведущими игроками отрасли реализуют совместные проекты, направленные на построение системы эффективных мер и практических рекомендаций для популяризации российских разработок на международной арене. Реализованный акселерационный отбор – один из ярких примеров такой работы».

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, сказал: «Для успеха подобных проектов необходимо активное вовлечение и государства, и бизнеса, мы смогли объединить усилия и вместе разработать эффективную программу. Акселератор предоставляет участникам уникальную возможность получить детальную обратную связь по бизнес-идее или разработанному решению от индустриальных экспертов, воспользоваться инфраструктурой разработки, расширить свои знания в области инноваций и технологий. Надеюсь, что усилия и инвестиции, вложенные в этот проект всеми участниками, окупятся и в результате появятся решения конкурентные и востребованные на локальном и мировом рынках».

Алексей Борисов, директор по акселерации Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» отметил: «Обладая широкой сетью партнеров и корпоративных клиентов по всему миру, SAP является для нас серьезным стратегическим партнером, близким по духу и целям. Участие Фонда "Сколково" в совместном с SAP и Координационным центром Минкомсвязи РФ акселераторе открывает для российских инновационных компаний новый спектр возможностей выхода на международные рынки. Кроме прочего, наши стартапы смогут работать совместно с SAP CIS, создавая высокотехнологичные и конкурентоспособные решения для крупного российского и международного бизнеса».