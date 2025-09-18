«Лаборатория Касперского» и Kraftway представили первый рабочий прототип шлюза безопасности на российской платформе

«Лаборатория Касперского» и Kraftway вышли на новый этап сотрудничества и представили прототип шлюза безопасности, абсолютно новую платформу с российской электронной компонентной базой — в этом ее важное отличие от предыдущего прототипа. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» применила свой обширный опыт в части поиска уязвимостей в электронных блоках управления, чтобы создать технологическую основу для защиты подключенных автомобилей от киберугроз. В настоящий момент проводится тестирование и валидация ПО KasperskyOS и Kaspersky Automotive Secure Gateway на новом прототипе с российской электронной компонентной базой. В процессе находится несколько пилотов на базе новой платформы. В планах — массовое производство максимально универсального решения, которое можно будет применять не только для автомобилей, но и для других видов транспорта.

Шлюз безопасности, объединенный в прототипе на одной платформе с телематическим блоком, — основа для создания отечественной защищенной интеллектуальной автоматизированной системы управления и контроля дорожного движения и работы всех видов транспорта. Новый программно-аппаратный комплекс обеспечит безопасное беспроводное обновление, удаленную диагностику и изоляцию критически важных систем от внешних сервисов для отечественной транспортной отрасли.

При создании нового решения «Лаборатория Касперского» и Kraftway руководствовались принципом конструктивной безопасности, когда меры безопасности интегрируются в архитектуру и дизайн системы на самых ранних этапах проектирования. В новом прототипе реализованы аутентификация и разграничение доступа к функциям автомобиля, защита каналов коммуникации внутри и с внешней средой, а также доверенная загрузка, защищенное хранилище данных и сервер доверенного времени.

«Фактически мы говорим о появлении нового класса российских решений для транспортного сектора, который, с одной стороны, отвечает требованиям по локализации, а с другой — опирается на лучшие международные практики по обеспечению кибербезопасности подключенных транспортных средств. Мы уверены, что именно конструктивно безопасные технологии, построенные на KasperskyOS, помогут решить ряд фундаментальных проблем обеспечения кибербезопасности в данной отрасли», — сказала Евгения Пономарева, руководитель управления по работе с технологическими партнерами KasperskyOS.

«Создание российского шлюза безопасности имеет особую стратегическую значимость для отечественной транспортной отрасли, поскольку формирует замкнутую технологическую цепочку создания доверенных устройств: от проектирования архитектуры, конструктивного и схемотехнического решения аппаратной платформы с использованием российской ЭКБ и полностью российского стека ПО до производства комплекса на территории России, — отметил Ренат Юсупов, старший вице-президент Kraftway. — Использование отечественных средств защиты информации позволит обезопасить критически важные данные от киберугроз и обеспечить операционную устойчивость российской транспортной системы».