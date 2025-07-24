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MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater Хакерская группировка


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Хакеры распространяют шпионское ПО под видом средства подключения к Starlink 1
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
15.10.2020 Хакеры вломились в госсети США через «дыры» в VPN 2
20.07.2020 Иранские госхакеры проболтались о своих методах взлома американцам 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
04.06.2019 Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 649 2
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1346 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1520 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5093 1
Microsoft Corporation 24960 1
Fortinet 396 1
Telegram Group 2312 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 76 1
Palo Alto Networks 157 1
APT10 - Хакерская группировка 5 1
Zimbra - LiquidSys 41 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Google LLC 12023 1
Winnti - Хакерская группировка 12 1
RedCurl - Хакерская группировка 7 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
MobileIron 24 1
Chafer - Хакерская группировка 2 1
APT41 - Double Dragon - Хакерская группировка 6 1
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
ITG18 - Charming Kitten, Phosphorous и APT35 - Хакерская группировка 1 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 521 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1160 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1288 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 181 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5625 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29757 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69533 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13177 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 712 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3051 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30957 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2382 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8807 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 312 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2470 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3310 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5122 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1001 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 422 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 156 1
Кибербезопасность - НСД - Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 24 1
LoTL - Living off the Land - кибератака 7 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 229 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 1
FastCash - метод хищения 4 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3181 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 685 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 592 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6554 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3857 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26333 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2290 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 150 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13059 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 672 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2110 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 707 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5487 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1595 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2143 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10958 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3793 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13082 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1639 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 2
Microsoft Windows 16030 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 2
Google Dragonfly 31 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 389 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 334 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 149 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 109 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
F5 Networks BIG-IP 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4833 1
Fortinet FortiOS 37 1
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 28 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Bandicam 4 1
Мельникова Анастасия 422 1
Новиков Алексей 63 1
Волков Дмитрий 64 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 534 1
Легезо Денис 40 1
Сачков Илья 125 1
Jones Craig - Джонс Крейг 5 1
Ближний Восток 2998 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52787 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1105 2
Сингапур - Республика 1882 2
Африка - Африканский регион 3530 2
Россия - РФ - Российская федерация 151204 1
Индия - Bharat 5583 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1032 1
Болгария - Республика 780 1
Иран - Исламская Республика Иран 1102 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 693 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 338 1
Таиланд - Королевство 845 1
Чили - Республика 478 1
Греция - Греческая Республика 990 1
Коста-Рика - Республика 95 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Мальта - Республика 132 1
Кения - Республика 156 1
Гана - Республика 69 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 431 1
Нидерланды - Амстердам 612 1
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 33 1
Европа 24454 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 564 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53308 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49795 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5102 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3719 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 513 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30686 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6065 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11222 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5807 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16903 1
Энергетика - Energy - Energetically 5321 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8050 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1288 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5099 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3570 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 355 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 203 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
Короткая ссылка
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