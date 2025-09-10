Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182645
ИКТ 14203
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3503
Системы 26180
Персоны 78451
География 2943
Статьи 1553
Пресса 1251
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

LoTL Living off the Land кибератака


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Positive Technologies: более 70% успешных кибератак происходят с использованием вредоносного ПО 1
09.08.2024 В американских СМИ опасных хакеров из Китая быстро меняют на русских 2
12.02.2024 Китайская шпионская группировка пять лет хозяйничала в критической инфраструктуре США 1
27.06.2023 Китайские хакеры придумали новую, ранее неизвестную тактику атак на госорганы и военные предприятия 1
11.08.2022 Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender 2
27.07.2021 Отчет HP об угрозах кибербезопасности: хакеры объединяются для усиления эффекта своих атак 1
04.06.2019 Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK 1
27.05.2019 Fortinet: большинство ботнетов используют уже сформировавшуюся инфраструктуру 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

LoTL и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25040 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 3
Fortinet 397 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1395 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 6 1
HP Inc. 5728 1
Broadcom - VMware 2437 1
SentinelOne 20 1
Defender 142 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 1
CrowdStrike Holdings 49 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 463 1
REvil - Хакерская группировка 50 1
Blizzard Entertainment 331 1
KillNet - Хакерская группировка 13 1
Royal Dutch Shell - Шелл 220 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 482 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1163 2
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1591 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 43 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 452 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 94 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5675 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13319 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3211 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6756 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3080 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1248 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 833 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16528 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13161 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11905 2
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 239 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6557 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2534 1
Кибербезопасность - НСД - Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 24 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16408 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 102 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2741 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5608 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
Data monetization - Монетизация данных 1760 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4195 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1045 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 724 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9566 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7299 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 580 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5198 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1646 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2203 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2492 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 187 1
Оцифровка - Digitization 4810 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 262 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4954 3
Oracle Java - язык программирования 3280 2
Microsoft Windows 16125 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 401 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 160 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 111 1
Microsoft Office 3887 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 599 1
Microsoft WordPad 44 1
HPE Security - HPE Wolf Security 11 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Apache Logging Project - Log4j 27 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 273 1
Microsoft Windows PowerShell 209 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 56 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1450 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 112 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 44 1
PowerShell Empire - фреймворк 4 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Pixabay 170 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 185 1
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
Зайцев Михаил 294 2
Новиков Алексей 63 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Quade Phil - Квейд Фил 1 1
Pratt Ian - Пратт Йэн 5 1
Holland Alex - Холланд Алекс 3 1
Водясов Алексей 222 1
Goldstein Eric - Гольдштейн Эрик 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13478 2
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Япония 13433 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 699 1
Чили - Республика 479 1
Филиппины - Республика 576 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 1
Европа 24505 1
Новая Зеландия 726 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3573 1
Украина - Киев 1136 1
Канада 4953 1
США - Гуам - Марианские острова 41 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1544 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50244 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3738 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4849 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 396 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1303 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 950 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3633 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 367 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1036 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1590 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8826 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5710 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11279 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 178 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 206 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 661 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще