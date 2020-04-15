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Group-IB зафиксировала бум на рынке фишинг-китов

Безопасность Стратегия безопасности

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, фиксирует резкий подъем продаж на рынке фишинг-китов – «конструкторов» для массового создания фишинговых сайтов. За 2019 г. количество такого «товара» на андеграунд-форумах увеличилось более чем в два раза. Удвоилось и количество продавцов фишинг-китов. Рост спроса на один из наиболее популярных инструментов мошенников во всем мире отразился и на средней цене: она выросла на 149%, взлетев до $304 за набор. Эксперты Group-IB объясняют рост популярности фишинг-китов низким порогом входа на этот рынок и простотой реализации схемы заработка. В 2019 г. брендами-фаворитами, от имени которых создавались фальшивые страницы у создателей фишинг-китов были Amazon, Google и Office 365.

Фишинговый набор (англ. Phishing Kit) — это архивный файл, содержащий скрипты, необходимые для создания и работы фишингового сайта. Такой инструмент позволяет злоумышленникам, не обладающим глубокими навыками программирования, быстро разворачивать сотни фишинговых страниц, часто используя их как «зеркала» друг друга. При блокировке одного такого сайта – мошенник активирует другой, при блокировке этого – следующий и так далее. Таким образом, фишинг-кит позволяет атакующим быстро возобновлять работу вредоносных ресурсов, обеспечивая собственную неуязвимость. Этим объясняется интерес к ним со стороны специалистов по кибербезопасности. Детектирование фишинговых наборов позволяет не только находить сотни и даже тысячи фишинговых страниц, но, что более важно, может служить отправной точкой расследований с целью идентификации их разработчиков и привлечения их к ответственности.

По данным команды Group-IB Threat Hunting Intelligence, проанализировавшей сотни андеграунд-форумов, в 2019 г. число активных продавцов фишинговых наборов увеличилось более чем на 120% по сравнению с предыдущим годом. Как и следовало ожидать, количество уникальных объявлений, размещенных на этих ресурсах также возросло более, чем в два раза.

Выросла и стоимость фишингового набора, увеличившись вдвое в 2019 г. относительно прошлого года. Так, в среднем, разработчики просили $304 за фишинг-кит, а в целом цены варьировались в диапазоне от $20 до $880. Для сравнения, в 2018 г. цены на фишинговые наборы находились в интервале от $10 до $824, а среднее значение составляло $122. Как правило, стоимость фишинговых наборов зависит от их сложности, а именно от качества и количества фишинговых страниц, а также наличия дополнительных сервисов, таких как, например, техническая поддержка со стороны разработчика.

Иногда фишинговые наборы предлагаются на форумах бесплатно. Это объясняется отнюдь не щедростью продавцов, а вероятным наличием в них бэкдоров, которые позволяют их авторам получать доступ к скомпрометированным данным.

Обнаружить и обезвредить: охота на фиш-китыВ прошлом году системой Group-IB Threat Intelligence было обнаружено более 16,2 тыс. уникальных фишинговых наборов. Однако их детектирование постоянно усложняется: киберпреступники стараются скрывать использование фиш-кита, удаляют его из кода или прибегают к различным способам сокрытия. Так, лишь 113460 из 2,7 миллионов, то есть 4% обнаруженных фишинговых страниц позволили выявить «следы» используемых содержали фишинговых наборов.

О росте спроса на фишинговые наборы свидетельствует и количество обнаруженных в них уникальных адресов электронной почты: согласно данным центра реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT-GIB), в прошлом году этот показатель вырос на 8%. Это может свидетельствовать о росте числа их операторов.

Для привлечения покупателей разработчики фишинговых наборов используют в них известные бренды с большой аудиторией, что в теории должно облегчить реализацию мошеннических схем для будущих владельцев таких наборов. В 2019 г. наиболее часто использующимися в фишинговых наборах брендами были Amazon, Google, Instagram, Office 365 и PayPal, а Топ-3 интернет-площадок для торговли фишинговыми наборами был представлен Exploit, OGUsers и Crimenetwork.

«Разработчики фишинговых наборов — это движущая сила фишинг-бизнеса во всем мире, — сказал Дмитрий Волков, технический директор и глава департамента киберразведки Group-IB. — Один человек может стоять за созданием сотен фишинговых страниц и зарабатывать на этом тысячи долларов, долгое время оставаясь незамеченным. Поэтому фокус специалистов по кибербезопасности должен смещаться с блокировки фишинговых страниц на поиск и идентификацию создателей фиш-китов. В практике Group-IB есть целый ряд расследований, благодаря которым удалось раскрыть личности разработчиков фишинговых наборов. Делясь подобной информацией с соответствующими правоохранительными органами и обеспечивая задержание киберпреступников, Group-IB преследует цель предотвратить дальнейшее распространение этого «заболевания» и бороться не с его проявлениями в виде фишинговых страниц, а с его возбудителями — создателями фишинговых наборов, делая их работу экономически невыгодной».

За годы своей работы Group-IB аккумулировала обширную базу фишинговых наборов, что позволяет компании бороться с фишингом, нацеленным на конкретный бренд. Данная база регулярно обогащается: как только система Group-IB Threat Intelligence обнаруживает фишинговую страницу, соответствующий сервер сканируется на наличие фишинговых наборов.

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