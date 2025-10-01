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F6 F6 CERT F.A.С.С.T. CERT Group-IB CERT-GIB Computer Emergency Response Team Центр реагирования на инциденты информационной безопасности

F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.10.2025 Угрозы, векторы и тактики 2024-2025: специалисты ЦК F6 назвали актуальные киберугрозы для российских компаний

ись исключительно инциденты высокого уровня критичности и требовавшие реакции со стороны аналитиков ЦК F6 в рамках предоставления сервиса мониторинга и реагирования SOC MDR. Выявленные угрозы П
20.05.2020 Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами

через интернет. Пользуясь ограничениями, связанными с самоизоляцией, мошенники похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фишинговых сайтов популярных курьерских служб. Эксперты CERT-GIB исследовали деятельность, механизм монетизации и структуру нескольких групп, зарабатывающих на «курьерской схеме». Ежедневный оборот только одной из них превышает 200 000 руб. Режим ка
09.04.2020 Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками

мирования доверия используют фейковые СМИ с интервью тех, кто якобы уже получил возврат денег. CERT-GIB продолжает блокировку мошеннических ресурсов и призывает пользователей быть бдительными.

21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак

ей, более 80% всех вредоносных файлов для маскировки доставлялись в архивах zip и rar. Исследование CERT-GIB основано на данных, полученных системой Threat Detection System (TDS) Polygon, в рам
05.07.2019 Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов

снижению объема токсичных сайтов. Об этом сообщил Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB. При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг
24.10.2012 CERT-GIB запустил онлайн-проект Antiphishing.ru

CERT-GIB — круглосуточный центр быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности — о
03.04.2012 Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе

нительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GIB представляет собой команду по реагированию на инциденты информационной безопасности (Comp
25.10.2011 Group-IB создала первую в России частную команду по реагированию на инциденты ИБ

яся на расследовании ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, объявила о запуске CERT-GIB — первой в России частной команды по реагированию на инциденты информационной безопасност
15.02.2002 CTH заявила о новых возможностях пакета Get It Back

Компания CTH Technologies объявила о новых возможностях, добавленных в пакет Get It Back (GIB), который может обеспечить сохранность рабочих файлов на срок до 999 дней. При попытке удалить из компьютера документы или электронные письма, GIB, незаметно работающий в фоновом реж

Публикаций - 84, упоминаний - 125

F6 и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 910 80
Telegram Group 2877 7
Google LLC 12594 6
Leta Group - Лета Групп 281 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5580 4
Yandex - Яндекс 9091 4
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 12 3
Watch Wolf - Hive0117 - Хакерская группировка 12 3
Microsoft Corporation 25688 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 487 2
APT41 - Double Dragon - Winnti - Хакерская группировка 11 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 2
NetWire 4 2
Mythic Likho - Хакерская группировка 7 2
CapFIX - Хакерская группировка 4 2
Vasy Grek - Хакерская группировка 2 2
Информзащита 929 2
VK - Mail.ru Group 3590 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9462 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 2
PayPal 671 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 426 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 95 1
PUBG Corporation 54 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
APT15 - Хакерская группировка 4 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 331 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 279 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
Ростех - РТ-Информ 147 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 302 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
Buhtrap - Хакерская группировка 23 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 79 1
Газинформсервис - ГИС 482 1
2domains 4 1
Sphere 30 1
Shenzhen Galaxy Electronic Industrial Co 1 1
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 136 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 231 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1927 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Simple Group - Симпл 12 1
Capital One 20 1
МТЗ Трансмаш 24 1
Citi - Citibank 158 1
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 1
Полярные авиалинии 4 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Национальное лотерейное Содружество 1 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 351 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Старость в радость - благотворительный фонд 3 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
Стример НПО 24 1
Против коррупции МОО - Межрегионального общественного движения 3 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
101Hotels.com 456 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
МТЗ - Минский тракторный завод 2 1
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 7 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Белпочта - Белпошта 7 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8735 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1201 1
НСПК - Национальная система платежных карт 939 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 905 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
Tesla Motors 450 1
Visa International 1989 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1585 1
TMT Investments 115 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5924 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 4
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3183 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 274 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правительство Румынии 8 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 1
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3568 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3049 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 390 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1587 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 780 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34323 73
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14123 47
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6335 38
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5693 35
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 351 34
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2568 32
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1915 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64133 28
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3377 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13620 22
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 925 19
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3280 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13065 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60998 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10107 13
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1177 12
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1415 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9160 12
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2704 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7482 11
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1041 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33138 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7881 10
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 417 10
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 915 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9274 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4407 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1813 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18201 9
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1215 9
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 201 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2934 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35720 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26113 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9211 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3077 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28013 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9915 7
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 198 7
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 78 12
F6 - F6 THF - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 19 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5623 8
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 26 7
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 69 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1016 5
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 5
F6 - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 47 5
Microsoft Windows 16781 5
Google YouTube - Видеохостинг 2983 4
Google - Gmail 1015 4
Google Android 15145 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6181 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 637 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 531 2
Google Calendar - Google Календарь 92 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 64 2
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 2
ByteDance - TikTok 352 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 637 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 423 2
Discord 177 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 2
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 270 2
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1387 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 164 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 40 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 91 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
Apple iTunes Store 1118 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 40 1
C/C++ - Язык программирования 883 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 739 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 126 1
2Test Профишкаф 1 1
Check Point VPN - Check Point Remote Access VPN - Check Point SSL VPN 50 1
Каргалев Ярослав 22 15
Калинин Александр 185 11
Сачков Илья 126 8
Баулин Валерий 55 5
Волков Дмитрий 69 3
Стоянов Руслан 37 3
Кислицин Никита 15 3
Коробов Евгений 31 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 442 2
Бутерин Виталий 30 2
Jones Craig - Джонс Крейг 6 2
Романова Марина 5 2
Егоров Евгений 40 2
Величко Антон 8 2
Савин Илья 2 2
Касперский Евгений 335 1
Бусаргин Андрей 26 1
Соколов Александр 50 1
Лукацкий Алексей 140 1
Моисеев Александр 28 1
Сабанов Алексей 21 1
Жданов Андрей 9 1
Рыбинцев Андрей 44 1
Шипилов Валерий 2 1
Матвеева Веста 2 1
Лебедев Иван 21 1
Зуев Илья 13 1
Миркасымов Рустам 7 1
Бондарев Владимир 17 1
Горбатовский Станислав 15 1
Фесенко Станислав 4 1
Чанышев Евгений 3 1
Алябьев Андрей 27 1
Комаров Андрей 15 1
Скулкин Олег 75 1
Масленников Денис 19 1
Губарев Андрей 6 1
Каншина Мария 5 1
Лунтовский Георгий 8 1
Кондаков Гарри 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 164489 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54434 11
Европа 24904 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47263 8
Сингапур - Республика 1942 8
Беларусь - Белоруссия 6250 6
Украина 7904 6
Европа Восточная 3137 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 4
Ближний Восток 3134 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18948 3
Казахстан - Республика 5999 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 3
США - Нью-Йорк 3174 3
Румыния 750 3
Хорватия - Республика 286 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 407 2
Азия - Азиатский регион 5885 2
Япония 13754 2
Дания - Королевство 1332 2
Польша - Республика 2026 2
Канада 5057 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 2
Африка - Африканский регион 3630 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 458 2
Франция - Французская Республика 8136 2
Нидерланды - Амстердам 627 2
Бразилия - Федеративная Республика 2500 2
Нигерия - Федеративная Республика 338 1
Эквадор - Республика 122 1
Аргентина - Аргентинская Республика 611 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
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