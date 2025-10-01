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F6 F6 CERT F.A.С.С.T. CERT Group-IB CERT-GIB Computer Emergency Response Team Центр реагирования на инциденты информационной безопасности
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.10.2025
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Угрозы, векторы и тактики 2024-2025: специалисты ЦК F6 назвали актуальные киберугрозы для российских компаний
ись исключительно инциденты высокого уровня критичности и требовавшие реакции со стороны аналитиков ЦК F6 в рамках предоставления сервиса мониторинга и реагирования SOC MDR. Выявленные угрозы П
|20.05.2020
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Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами
через интернет. Пользуясь ограничениями, связанными с самоизоляцией, мошенники похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фишинговых сайтов популярных курьерских служб. Эксперты CERT-GIB исследовали деятельность, механизм монетизации и структуру нескольких групп, зарабатывающих на «курьерской схеме». Ежедневный оборот только одной из них превышает 200 000 руб. Режим ка
|09.04.2020
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Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками
мирования доверия используют фейковые СМИ с интервью тех, кто якобы уже получил возврат денег. CERT-GIB продолжает блокировку мошеннических ресурсов и призывает пользователей быть бдительными.
|21.11.2019
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Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак
ей, более 80% всех вредоносных файлов для маскировки доставлялись в архивах zip и rar. Исследование CERT-GIB основано на данных, полученных системой Threat Detection System (TDS) Polygon, в рам
|05.07.2019
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Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов
снижению объема токсичных сайтов. Об этом сообщил Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB. При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг
|24.10.2012
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CERT-GIB запустил онлайн-проект Antiphishing.ru
CERT-GIB — круглосуточный центр быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности — о
|03.04.2012
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Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе
нительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GIB представляет собой команду по реагированию на инциденты информационной безопасности (Comp
|25.10.2011
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Group-IB создала первую в России частную команду по реагированию на инциденты ИБ
яся на расследовании ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, объявила о запуске CERT-GIB — первой в России частной команды по реагированию на инциденты информационной безопасност
|15.02.2002
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CTH заявила о новых возможностях пакета Get It Back
Компания CTH Technologies объявила о новых возможностях, добавленных в пакет Get It Back (GIB), который может обеспечить сохранность рабочих файлов на срок до 999 дней. При попытке удалить из компьютера документы или электронные письма, GIB, незаметно работающий в фоновом реж
F6 и организации, системы, технологии, персоны:
|Каргалев Ярослав 22 15
|Калинин Александр 185 11
|Сачков Илья 126 8
|Баулин Валерий 55 5
|Волков Дмитрий 69 3
|Стоянов Руслан 37 3
|Кислицин Никита 15 3
|Коробов Евгений 31 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 442 2
|Бутерин Виталий 30 2
|Jones Craig - Джонс Крейг 6 2
|Романова Марина 5 2
|Егоров Евгений 40 2
|Величко Антон 8 2
|Савин Илья 2 2
|Касперский Евгений 335 1
|Бусаргин Андрей 26 1
|Соколов Александр 50 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Моисеев Александр 28 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Жданов Андрей 9 1
|Рыбинцев Андрей 44 1
|Шипилов Валерий 2 1
|Матвеева Веста 2 1
|Лебедев Иван 21 1
|Зуев Илья 13 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Бондарев Владимир 17 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Фесенко Станислав 4 1
|Чанышев Евгений 3 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Комаров Андрей 15 1
|Скулкин Олег 75 1
|Масленников Денис 19 1
|Губарев Андрей 6 1
|Каншина Мария 5 1
|Лунтовский Георгий 8 1
|Кондаков Гарри 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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