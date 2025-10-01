F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности

Угрозы, векторы и тактики 2024-2025: специалисты ЦК F6 назвали актуальные киберугрозы для российских компаний ись исключительно инциденты высокого уровня критичности и требовавшие реакции со стороны аналитиков ЦК F6 в рамках предоставления сервиса мониторинга и реагирования SOC MDR. Выявленные угрозы П

Group-IB исследовала мошенническую схему с фейковыми курьерскими сервисами через интернет. Пользуясь ограничениями, связанными с самоизоляцией, мошенники похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фишинговых сайтов популярных курьерских служб. Эксперты CERT-GIB исследовали деятельность, механизм монетизации и структуру нескольких групп, зарабатывающих на «курьерской схеме». Ежедневный оборот только одной из них превышает 200 000 руб. Режим ка

Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками мирования доверия используют фейковые СМИ с интервью тех, кто якобы уже получил возврат денег. CERT-GIB продолжает блокировку мошеннических ресурсов и призывает пользователей быть бдительными.

Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак ей, более 80% всех вредоносных файлов для маскировки доставлялись в архивах zip и rar. Исследование CERT-GIB основано на данных, полученных системой Threat Detection System (TDS) Polygon, в рам

Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов снижению объема токсичных сайтов. Об этом сообщил Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB. При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг

CERT-GIB запустил онлайн-проект Antiphishing.ru CERT-GIB — круглосуточный центр быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности — о

Leta Group расширяет присутствие в Тихоокеанском регионе нительными органами и провайдерами группа реагирования CERT Group-IB, созданная осенью 2011 г. CERT-GIB представляет собой команду по реагированию на инциденты информационной безопасности (Comp

Group-IB создала первую в России частную команду по реагированию на инциденты ИБ яся на расследовании ИТ-инцидентов и нарушений информационной безопасности, объявила о запуске CERT-GIB — первой в России частной команды по реагированию на инциденты информационной безопасност