Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
F6 F6 THF F.A.C.C.T. THF F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework F.A.C.C.T. THI F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 46
F6 и организации, системы, технологии, персоны:
|Сачков Илья 126 4
|Волков Дмитрий 69 4
|Кислицин Никита 15 4
|Коробов Евгений 31 2
|Jones Craig - Джонс Крейг 6 2
|Лифшиц Михаил 5 1
|Амиров Руслан 5 1
|Сеничев Николай 1 1
|Гогуа Шалва 6 1
|Марин Илья 4 1
|Калинин Александр 188 1
|Новак Александр 36 1
|Козырев Алексей 328 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Игнатов Сергей 80 1
|Инюцын Антон 17 1
|Баулин Валерий 55 1
|Матвеева Веста 2 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Бондарев Владимир 17 1
|Фесенко Станислав 4 1
|KuppingerCole Analysts AG 8 4
|IDC - International Data Corporation 4973 3
|Gartner - Гартнер 3658 3
|Forrester Research 833 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.