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Индексная книга (каталог) CNews*
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F6 F6 THF F.A.C.C.T. THF F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework F.A.C.C.T. THI F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence

СОБЫТИЯ

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30.07.2026 B2B-скам: F6 раскрыла масштабную схему хищения средств международных компаний через сайты-двойники 1
03.02.2026 Иллюзия разбоя: F6 проанализировала активность «Команды Legion» и ее связь с кибергруппой NyashTeam 1
13.11.2025 F6 зафиксировала вредоносные рассылки кибергруппы CapFIX 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 2
06.04.2022 В России появился первый MSSP-провайдер по исследованию кибератак и реагированию на инциденты 2
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 4
28.06.2021 Group-IB: количество атак на объекты критической инфраструктуры в мире выросло в 12 раз 2
31.05.2021 Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае 1
13.04.2021 Group-IB подписала дистрибуторский контракт с Axoft 1
19.02.2021 «Кредо-С» и Group-IB представили доступный сервис защиты от киберугроз 4
16.12.2020 Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз» 8
16.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает «Сервис защиты от киберугроз» 4
26.11.2020 Group-IB помогла Интерполу выявить преступников из Нигерии, атаковавших компании по всему миру 2
26.11.2020 Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак 2
08.10.2020 Simple внедрила решение Group-IB TDS 1
15.04.2020 Group-IB зафиксировала бум на рынке фишинг-китов 2
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса 2
24.03.2020 Минэнерго обеспечит защиту виртуальных рабочих мест для своих сотрудников с помощью технологий Group-IB 2
08.11.2019 Group-IB рассказала, как графовый анализ помогает клиентам находить киберпреступников 1
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях 3

Публикаций - 20, упоминаний - 46

F6 и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 928 19
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 8
NetWire 4 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 2
CyberArk 21 1
Siemens AG - Siemens Group 2672 1
Roblox Corporation 96 1
Кредо-С 4 1
NyashTeam - Хакерская группировка 2 1
TektonIT - Тектонит 1 1
CapFIX - Хакерская группировка 4 1
Broadcom - VMware 2608 1
SAP SE 5597 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3272 1
Microsoft Corporation 25762 1
Oracle Corporation 7070 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 124 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Red Hat 1378 1
Schneider Electric 614 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 430 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4950 1
Honeywell 309 1
PayPal 671 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions - РДС 34 1
APT41 - Double Dragon - Winnti - Хакерская группировка 11 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 1
Emerson 95 1
Google LLC 12674 1
Shenzhen Galaxy Electronic Industrial Co 1 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 7 1
Силовые машины 166 1
Colonial Pipeline 34 1
УТЗ - Ротек АО 3 1
Альтера капитал 3 1
Ansaldo Energia 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1641 1
TMT Investments 115 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Simple Group - Симпл 12 1
Pandao 24 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5963 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5660 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3435 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3298 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3883 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 394 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14240 14
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 947 13
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1061 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3398 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13690 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1953 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3299 7
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 923 7
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 830 6
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 435 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6469 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1647 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16173 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2441 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10177 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1204 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12825 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7574 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9902 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2617 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6552 3
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 356 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 787 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13892 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12181 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 496 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 818 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6473 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1602 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 974 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16965 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36109 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 9
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 26 6
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5700 2
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 7 1
F6 - F.A.C.C.T. NGN SOC - центр реагирования на киберугрозы 3 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 10 1
Dr.Web Security Space 66 1
Intuit MailChimp - Почтовый сервис 13 1
Geely Group - Meizu Applicatiom Permission Management 1 1
F6 - F6 XDR - F.A.С.С.T. Managed XDR - F6 MDP - F6 Malware Detonation Platform 49 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 922 1
Google Android 15226 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 36 1
Dr.Web Mobile Security Suite 19 1
Kaspersky Internet Security 497 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 895 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Microsoft Office 365 1040 1
Google - Gmail 1020 1
Google Android Package Kit - APK 293 1
Apple iPhone 6 4861 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 643 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 274 1
Booking.com 126 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 61 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 1
Сачков Илья 126 4
Волков Дмитрий 69 4
Кислицин Никита 15 4
Коробов Евгений 31 2
Jones Craig - Джонс Крейг 6 2
Лифшиц Михаил 5 1
Амиров Руслан 5 1
Сеничев Николай 1 1
Гогуа Шалва 6 1
Марин Илья 4 1
Калинин Александр 188 1
Новак Александр 36 1
Козырев Алексей 328 1
Лютиков Виталий 25 1
Игнатов Сергей 80 1
Инюцын Антон 17 1
Баулин Валерий 55 1
Матвеева Веста 2 1
Миркасымов Рустам 7 1
Бондарев Владимир 17 1
Фесенко Станислав 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 15
Европа 24954 6
Сингапур - Республика 1952 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 4
Казахстан - Республика 6041 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
Беларусь - Белоруссия 6281 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1831 2
Ближний Восток 3152 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 2
Нидерланды - Амстердам 629 2
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 86 1
Нигерия - Лагос 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1257 1
Япония 13797 1
Индия - Bharat 5867 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3334 1
Израиль 2853 1
Африка - Африканский регион 3639 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 680 1
Украина 7923 1
Испания - Королевство 3838 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7789 5
Английский язык 7028 4
Энергетика - Energy - Energetically 5841 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3855 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2236 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11679 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7404 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3789 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 621 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8221 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 642 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5693 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1474 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6570 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3071 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 927 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3391 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2745 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8817 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33684 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5606 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2881 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3300 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 724 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4653 1
Аудит - аудиторский услуги 1261 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3472 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1377 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1397 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
Ведомости 1460 1
KuppingerCole Analysts AG 8 4
IDC - International Data Corporation 4973 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Forrester Research 833 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
CyberCrimeCon 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
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