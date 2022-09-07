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Group-IB зафиксировала рекордное число утечек баз данных российских компаний

Group-IB зафиксировала летом 2022 г. двукратный рост количества выложенных в открытый доступ баз данных российских компаний по сравнению с весной этого года. По данным Group-IB Threat Intelligence, за три летних месяца в сеть попало 140 баз, при чем антирекорд был поставлен в августе — 100 утечек. Общее количество строк всех «летних сливов», по оценкам экспертов Group-IB, составило 304 млн.

Аналитики Group-IB Threat Intelligence подсчитали количество баз данных российских компаний, оказавшихся на андеграундных форумах и тематических Telegram-каналах за три летних месяца этого года: в июне их было — 23, в июле — 17 и в августе — 100. Августовский антирекорд был поставлен из-за мегаутечки, которая включала базы данных 75 российских компаний. Для сравнения: за всю весну этого года было опубликовано 73 базы. В подсчетах учитывались только базы, которые были впервые опубликованы в Сети.

Как и весной, «летние сливы» в основном касаются баз данных крупных российских компаний и популярных сервисов для бесплатного скачивания, чтобы не заработать, а нанести максимальный ущерб бизнесу и его клиентам. Среди жертв оказались интернет-сервисы доставки, транспортные, строительные и медицинские компании, онлайн-кинотеатры, телеком-операторы и др. Самые крупные утечки были зафиксированы у компаний, работающих в сферах доставки — 192 млн строк, онлайн-видео — 43 млн строк, медицинских услуг — 30 млн строк.

Актуальность большинства опубликованных баз приходится на весну и лето 2022 г., они включают имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, а в некоторых можно найти хеш-пароли, паспортные данные, подробности заказов и другую чувствительную информацию.

«Интенсивность, с который киберпреступники публикуют украденные базы данных российских компаний, остается высокой даже по сравнению с «рекордной» весной этого года. При этом текущие тренды в андеграундных сообществах показывают, что злоумышленники активно переходят со старомодных форумов на Telegram, — сказал Олег Дёров, руководитель отдела Group-IB исследования киберпреступности Threat Intelligence. — Помимо небольших сайтов, магазинов и ресторанов, продолжают утекать данные крупных российских компаний различных секторов экономики. Чаще всего злоумышленники сразу выкладывали базы в паблик, что повышало риск успешного использования полученной информации для дальнейших кибератак и в мошеннических схемах».

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По мнению экспертов департамента Group-IB Threat Intelligence, одной из причин такого огромного числа инцидентов стала недостаточная защищенность цифровых активов бизнеса, а также увеличение количества кибератак с весны 2022 г.

Благодаря мониторингу Telegram-чатов и теневых форумов решение Group-IB Threat Intelligence позволяет оперативно получать собранные данные об актуальных киберугрозах, нацеленных как на конкретные компании, так и на целые отрасли, отмечают в Group-IB. Все данные собираются в режиме реального времени, что позволяет получить доступ даже к удаленным или измененным сообщениям и делает более эффективным проактивное реагирование на угрозы.

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