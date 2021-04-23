Спецпроекты

Microsoft Azure Sentinel предоставит заказчикам возможность использовать данные Group-IB Threat Intelligence & Attribution

Безопасность Администратору Интеграция

Microsoft и Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, сообщили об успешной интеграции Azure Sentinel, облачного решения для управления информационной безопасностью, с системой исследования и атрибуции кибератак Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A). Компания Group-IB стала первым разработчиком, прошедшим интеграцию своей платформы в Azure Sentinel в России и СНГ.

Group-IB Threat Intelligence & Attribution является частью экосистемы высокотехнологичных продуктов Group-IB, предназначенных для сбора данных о киберугрозах и атакующих, проактивного выявления деятельности киберпреступников и защиты сетевой инфраструктуры. Каждый специалист, использующий TI&A, получает доступ к крупнейшей коллекции данных даркнета, продвинутой модели профилирования хакерских групп, а также полностью автоматизированному графовому анализу, который за секунды помогает провести корреляцию данных и атрибутировать угрозы до конкретной преступной группы. TI&A объединяет уникальные источники данных и накопленный опыт в расследовании преступлений в сфере высоких технологий и противодействии сложным многоступенчатым атакам по всему миру. Система хранит данные о субъектах угроз, доменах, IP-адресах и инфраструктурах, собранные за 15 лет, в том числе о тех, которые преступники пытались скрыть. Функциональные возможности системы позволяют настраивать ее с учетом специфики угроз не только для конкретной отрасли, но и для конкретной компании в конкретной стране.

Задачей разработчиков Group-IB и Miсrosoft в рамках проекта была загрузка баз знаний Group-IB TI&A в Azure Sentinel для автоматического сканирования и обнаружения соответствующих индикаторов TI в журналах источников данных организации для дальнейшего изучения и анализа.

«В рамках реализации этого проекта мы решили задачи по автоматизированной доставке из Group-IB TI&A в Azure Sentinel актуальных индикаторов компрометации для дальнейшего изучения и анализа угроз, — сказал Станислав Фесенко, руководитель департамента системных решений Group-IB. — Такой подход позволит компаниям увеличить скорость реагирования внутренних команд на потенциальный инцидент и усилить защиту инфраструктуры за счет широких возможностей хантинга для предотвращения киберпреступлений еще на этапе их подготовки».

Microsoft Azure Sentinel — это масштабируемое облачное решение для управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM), а также для автоматического ответа с помощью оркестрации операций защиты. Azure Sentinel обеспечивает интеллектуальные средства для анализа данных безопасности и аналитику угроз по всему предприятию, предоставляя единое решение для обнаружения предупреждений, видимости угроз, упреждающего поиска и реагирования на угрозы.

Напомним, ранее Forrester Consulting провела опрос среди компаний, использующих Azure Sentinel, согласно которому, использование Azure Sentinel обеспечивает 201% рентабельности инвестиций за три года.

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