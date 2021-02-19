«Кредо-С» и Group-IB представили доступный сервис защиты от киберугроз

Group-IB и «Кредо-С» запустили новый сервис для обнаружения неизвестных ранее угроз и целевых атак в формате Security as a Service (SECaaS). Его технологической основой является Threat Hunting Framework (THF) — флагманское решение Group-IB, которое обеспечивает защиту от широкого спектра угроз, среди которых программы-шифровальщики, эксплойты, банковские трояны, шпионы, бэкдоры, вредоносные скрипты и скрытые каналы передачи данных, как внутри, так и за пределами защищенного периметра. В рамках партнерской программы MSSP (Managed Security Service Provider), «Кредо-С» и Group-IB будут обеспечивать две линии круглосуточной поддержки и реагирования на киберинциденты для клиентов интегратора.

Новый сервис, использующий Group-IB Threat Hunting Framework, защищает клиентов «Кредо-С» — сети компаний и рабочие места сотрудников, в том числе, удаленные. Все выявленные аномалии передаются в центр мониторинга CERT CREDOS, который осуществляет круглосуточное отслеживание алертов, реагирует на инциденты и ведет внутренний и внешний хантинг за угрозами. А в случае необходимости подключает вторую линию поддержки в лице CERT-GIB или специалистов из других подразделений Group-IB — экспертов Лаборатории компьютерной криминалистики (DFIR), департамента аудита и консалтинга, аналитиков Threat Intelligence & Attribution.

Сервис предоставляется в виде подписки на определенный период времени и включает широкий набор тиражируемых услуг по кибербезопасности. «Сервисная модель сейчас является одной из самых востребованных в мире, среднегодовые темпы прироста на рынке составляют 15%, — отмечает Николай Сеничев, исполнительный директор «Кредо-С». — В результате данного подхода доступ к высокотехнологичным решениям получают не только крупные компании, но и сегмент среднего и малого бизнеса. Основными преимуществами этого подхода являются переход от капитальных затрат к операционным, экономия на персонале за счет круглосуточного мониторинга 24/7 всего периметра силами двух профессиональных команд — «первой линии» (CERT CREDOS) и «второй линии» защиты (CERT-GIB). Немаловажным фактором для госпредприятий и объектов критической инфраструктуры является соблюдений законодательства – наличие у провайдера сервиса всех необходимых лицензий и сертификатов».

Сотрудничество «Кредо-С» с Group-IB началось в 2018 году с внедрения систем мониторинга информационной безопасности на крупных оборонных и промышленных предприятиях. Пилотное тестирование решений Group-IB у клиентов «Кредо-С» выявило высокий интерес злоумышленников к этим объектам. В одной из компаний комплекс Group-IB THF обнаружил в сети 6 видов различных вредоносных программ и бэкдоров — банковский троян в бухгалтерии, шпионские программы на мобильных устройствах сотрудников, которые подключались к рабочему wi-fi, бэкдоры и трояны на рабочих машинах. И это несмотря на установленные на серверах и рабочих компьютерах антивирусы и различные средства защиты. На другом предприятии была обнаружена атака с использованием бэкдора и незакрытых уязвимостей — инцидент был сразу задетектирован комплексом Group-IB THF, а вредоносное ПО удалено специалистами «Кредо-С».

Эксперты Group-IB оценивают уровень киберугроз для промышленных предприятий и госсектора в 2021 году как «критический» или «очень высокий». Специалисты ожидают увеличения количества целевых атак на IT-инфраструктуру с использованием специализированного вредоносного ПО, например, шпионских программ или компрометации IoT-устройств компании — кибершпионы годами могут находиться в сети незамеченными.

Также прогнозируется рост числа атак на компании разного масштаба и отрасли со стороны операторов вирусов-шифровальщиков с целью вымогательства, хищения конфиденциальной информации или остановки бизнес-процессов. Напомним, что по оценкам Group-IB, суммарный потенциальный ущерб от атак с использованием шифровальщиков в 2020 году составил как минимум $1 млрд, а количество успешных инцидентов превысило 2000. За год рынок продаж доступов в корпоративные сети — а это самый простой способ проникновения шифровальщика — вырос в 4 раза.

«Разработанная нами модель поставки THF как услуги позволяет любым компаниям, независимо от масштабов, эффективно обнаруживать целевые атаки и неизвестные ранее киберугрозы в электронной почте заказчиков, сетевом трафике (в том числе, промышленном) или передаваемых файлах и блокировать даже самые сложные угрозы еще в момент распространения, — подчеркивает Станислав Фесенко, руководитель департамента системных решений Group-IB. — THF экономит деньги бизнеса и время аналитиков, автоматически коррелируя разрозненные события вокруг одной атаки и позволяя атрибутировать ее до хакерской группы и даже конкретных людей, стоящих за ней».

Комплексная система Threat Hunting Framework создана для защиты ИТ и технологических сетей от неизвестных ранее угроз и целевых атак, поиска угроз как внутри, так вне сети, а также расследования инцидентов кибербезопасности и немедленного реагирования на них в целях минимизации последствий. THF способна полностью автоматизировано останавливать целевые атаки на организацию, давая команде безопасности инструменты соединения разрозненных событий вокруг атаки, атрибуции угроз, анализа вредоносного кода и реагирования на инцидент. В ее основе – запатентованные технологии и изобретения инженерных команд и аналитиков Group-IB.

Эффективность решения Group-IB THF подтверждена исследованием ведущего европейского аналитического агентства KuppingerCole Analysts AG: в отчете «Leadership Compass for Network Detection and Response 2020» продукт вошел в число лидеров рынка в категориях «Product Leader» и «Innovation Leader».