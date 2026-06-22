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Кредо-С
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 4 578 029 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.06.2026
|«РТ МИС» подтвердила высший уровень защиты данных 1
|22.11.2023
|F.A.C.C.T. и «Кредо-С» защитили российскую финансовую компанию от 125 тыс. кибератак 2
|19.02.2021
|«Кредо-С» и Group-IB представили доступный сервис защиты от киберугроз 1
Кредо-С и организации, системы, технологии, персоны:
|Фесенко Станислав 4 1
|Черенков Роман 1 1
|Сеничев Николай 1 1
|Баулин Валерий 54 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14749 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164178 1
|Европа 24892 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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