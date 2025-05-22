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Poloniex криптовалютная биржа


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Россиян будут штрафовать за криптоплатежи от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Криптоактивы могут конфисковать 1
22.03.2023 12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM 1
01.08.2018 «Дырявые» криптобиржи: аналитики Group-IB фиксируют рост утечек пользовательских данных 1
27.07.2018 Сеть поддельных бухгалтерских сайтов заражет троянами российские банки. Каждая атака приносит больше миллиона 1
29.03.2018 ESET обнаружила фишинговое приложение, атакующее пользователей биржи Poloniex 2
02.03.2018 Eset подготовила отчет о мошенничестве с криптовалютами в среде Android 1
02.11.2017 Eset: мошенники крадут аккаунты криптовалютной биржи Poloniex 4
21.08.2017 Россияне из-за санкций не могут вывести деньги с криптовалютной биржи 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Poloniex и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11940 4
ESET - ESET Software 1137 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 95 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Telegram Group 2201 1
Buhtrap - Хакерская группировка 19 1
Лента - Сеть розничной торговли 2143 1
Резонанс НПП 373 1
Unsplash 1001 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3061 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 353 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1152 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12994 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1563 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5328 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3150 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2090 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6402 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7532 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1525 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2037 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2300 2
Оповещение и уведомление - Notification 4864 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52678 2
Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 133 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12586 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 652 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 143 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11516 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3236 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9376 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 941 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6992 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16352 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 18 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 300 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4594 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 242 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3100 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1871 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5489 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2950 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4056 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 207 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 1
Голосовые сообщения - Voice messages 301 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 628 1
Google Play - Google Store - Android Market 3345 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 3
Bitfinex - криптовалютная биржа 13 2
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 2
Kraken - криптовалютная биржа 25 2
Google Android 14252 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 390 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 116 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 1
MyEtherWallet - кошелек для криптовалюты Ethereum 3 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Google Gmail 958 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 39 1
Microsoft Windows 15895 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 603 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2107 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
Bittrex - криптовалютная биржа 7 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 1
Microsoft Office 3814 1
Бифит - iBank 54 1
Юсуфов Руслан 3 1
Каргалев Ярослав 21 1
Абаев Артем 1 1
Stefanko Lukas - Стефанко Лукаш 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17446 1
Украина 7664 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Нидерланды 3559 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7926 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5234 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6099 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8216 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
Английский язык 6737 1
Blacklist - Чёрный список 638 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7087 1
Аудит - аудиторский услуги 2805 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1667 1
Reddit 325 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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