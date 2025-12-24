Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Wex криптобиржа


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.12.2025 Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России 3
11.08.2025 В России арестован сотрудник Управления «К» МВД по обвинению в хакерских атаках и крупной взятке 1
11.11.2024 Арестовано имущество семьи бывшего главы Управления «К» МВД России. Сам он скрылся за границей 2
17.04.2024 Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку» 1
22.03.2023 12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM 1
05.04.2022 Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого 2
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 2

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Wex и организации, системы, технологии, персоны:

United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 104 2
Telegram Group 2595 1
Google LLC 12284 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 5
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31844 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
EPUB - Electronic Publication 149 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5715 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1052 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4276 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 333 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 252 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 4
FreePik 1457 2
Thodex - криптовалютная биржа 7 2
Microsoft Office 3967 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2366 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 14 1
Bittrex - криптовалютная биржа 7 1
Poloniex - криптовалютная биржа 8 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Винник Александр 6 4
Иванов Алексей 153 3
Васильев Дмитрий 71 3
Соколов Дмитрий 70 2
Сатюков Георгий 5 2
Малофеев Константин 117 1
Иванов Сергей 398 1
Хавченко Дмитрий 1 1
Шахмаметов Тимур 2 1
Ozer Faruk Fatih - Озер Фарук Фатих 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157369 5
Греция - Греческая Республика 996 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18266 3
Казахстан - Республика 5810 3
Беларусь - Белоруссия 6041 3
Польша - Республика 2002 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
Сингапур - Республика 1907 2
Турция - Турецкая республика 2496 2
Беларусь - Минск 674 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4100 1
Польша - Варшава 109 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14507 1
Украина 7799 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Албания - Республика 96 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 3
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Английский язык 6881 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
Bloomberg 1420 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
AP - Associated Press 2006 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410276, в очереди разбора - 730797.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще