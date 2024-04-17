Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку»

Бывший начальник подразделения МВД, призванного бороться с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, объявлен в международный розыск. Он получил, по данным следствия, от криптобизнесмена взятку за «крышу» в размере 4,9 млрд руб. Обвинения во взятках такого масштаба редкость.



Взятка особо крупного размера

Бывший начальник 3-го отделения 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России Георгий Сатюков объявлен в розыск по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщил «Коммерсант».

«Особо крупный размер» — это сумма в криптовалюте (биткоины и эфиры), эквивалентная 4,9 млрд руб. Издание называет ее «самой крупной в истории МВД России взяткой».

Бывший коллега Сатюкова Дмитрий Соколов обвиняется в посредничестве и тоже находится в международном розыске.

freepik Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД обвиняют в «крышевании» криптобиржи и прикарманивании криптовалюты на сумму почти 5 млрд руб.

Обвинение обоим предъявлено заочно, так как фигуранты скрылись. Остается непонятным, как уже бывшие сотрудники управления «К» смогли покинули Россию. Об уголовном преследовании их не оповещали. Загранпаспорта полицейских, владеющих сведениями, составляющими гостайну, хранятся у их руководства.

Биткоины всем нужны

О предполагаемой коррупции в БСТМ МВД следствие узнало, по данным издания, благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве, заключенному с Алексеем Ивановым (Билюченко), исполнявшим обязанности системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре.

Самого Иванова (Билюченко), сооснователя Wex, как писал ТАСС в сентябре 2023 г., суд приговорил к трем с половиной годам колонии за растрату средств вкладчиков на сумму 3,1 млрд руб.

В материалах следствия говорится, что под угрозой уголовного преследования Иванову (Билюченко) навязали «крышу». Криптовалюта через Соколова была перечислена на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки.

Иванов (Билюченко) в суде утверждал, что не собирался присваивать средства, а лишь пытался их спрятать от силовиков — помимо сотрудников БСТМ МВД на них претендовали оперативники ФСБ и «решальщики», готовые за крупное вознаграждение урегулировать все проблемы. Только полицейским, по данным обвиняемого, он переводил до $5 млн в месяц.

«Темные» дела на криптобирже

Криптобиржа Wex не первый раз фигурирует в судебных новостях. Она начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г.

ВТС-е прекратила свое существование после ареста сооснователя Александра Винника. Его задержали в Греции по запросу Минюста США — американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.

В сентябре 2021 г. бывший руководитель Wex, Дмитрий Васильев, был арестован в Польше по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также были возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревался в краже принадлежавших клиентам биржи $450 млн.