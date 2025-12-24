Разделы

Винник Александр


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России 1
11.11.2024 Арестовано имущество семьи бывшего главы Управления «К» МВД России. Сам он скрылся за границей 1
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца 1
17.04.2024 Высокопоставленного полицейского, боровшегося с преступлениями в ИТ, ищут за «самую крупную в истории МВД России взятку» 1
05.04.2022 Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Винник Александр и организации, системы, технологии, персоны:

United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 104 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 357 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 339 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Гиперус - Hyperus 6 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 31 1
Wex - криптобиржа 7 4
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 15 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 25 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 17 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3465 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 828 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 3
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1052 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2065 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 549 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31844 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 4
Thodex - криптовалютная биржа 7 2
FreePik 1457 2
Васильев Дмитрий 71 3
Иванов Алексей 153 2
Сатюков Георгий 5 2
Никитин Лев 1 1
Соколов Дмитрий 70 1
Мельников Александр 94 1
Мельников Алексей 71 1
Иванов Сергей 398 1
Ozer Faruk Fatih - Озер Фарук Фатих 5 1
Барабанов Олег 4 1
Малофеев Константин 117 1
Хавченко Дмитрий 1 1
Шахмаметов Тимур 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157368 5
Греция - Греческая Республика 996 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18266 3
Казахстан - Республика 5810 3
Беларусь - Белоруссия 6041 3
Польша - Республика 2002 3
Беларусь - Минск 674 2
Турция - Турецкая республика 2496 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
Сингапур - Республика 1907 2
Польша - Варшава 109 1
Москва - ЦАО - Басманный район - муниципальный округ Басманный 32 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4100 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14507 1
Украина 7799 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Албания - Республика 96 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 155 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3714 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2165 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
AP - Associated Press 2006 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
Bloomberg 1420 1
