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Марвел-Дистрибуция Fplus Ф-Плюс Оборудование и разработки Гиперус Hyperus
УПОМИНАНИЯ
Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
|Мельников Алексей 65 4
|Батанов Эдуард 17 4
|Комиссаров Дмитрий 228 3
|Корнев Владимир 12 2
|Мельников Александр 92 2
|Калинин Александр 165 1
|Макаров Валентин 230 1
|Чердинцева Оксана 1 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Винник Александр 5 1
|Закоржевский Вячеслав 36 1
|Никитин Лев 1 1
|Барабанов Олег 4 1
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