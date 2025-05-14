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Марвел-Дистрибуция Fplus Ф-Плюс Оборудование и разработки Гиперус Hyperus


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Компании основателя «Моего офиса» подали заявление о намерении обанкротиться. Офисы закрыты. Сотрудникам не платят 3
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца 1
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux 4
13.06.2023 Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал» 1
05.05.2023 «Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры» 2

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 291 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 28 5
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 303 3
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Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 296 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4935 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Судебная власть - Judicial power 2339 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 1
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