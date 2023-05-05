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«Марвел» скупает разработчиков ПО и приложений для «Авроры»

ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», входящий в группу компаний «Марвел-Дистрибуция», приобрел разработчика ПО для российских операционных систем. Компания может начать адаптировать приложения под «Аврору» и другие российские ОС. Эксперты считают, что F+ tech может создать собственную мобильную экосистему.

F+ tech делает ставку на «Аврору»

Российский производитель оборудования F+ tech (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»), входящий в группу «Марвел-Дистрибуция» приобрел разработчика ПО для десктопных и мобильных ОС — ООО «Авроид». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

«Авроид» занимается разработкой мобильных приложений под иностранные Android, iOS и отечественные «Аврора», Alt, «Ред ОС», Astra Linux и другие. Помимо «Авроид», «Ф-плюс оборудование и разработки» приобрела ООО «Гиперус». ИТ-компания занимается разработкой систем управления ИТ-инфраструктурой.

Представители F+ tech пояснили изданию, что намереваются адаптировать мобильные приложения под «Аврору» и другие отечественные операционные системы. ПО компания собирается портировать на устройства самостоятельно, подчеркнули в компании.

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Фото: «Ростех»
F+ tech приобрел разработчика ПО для российских ОС

Разработкой «Авроры» занимается компания «Открытые мобильные платформы» при непосредственном участии «Ростелекома». Осенью 2023 г. «Ростелеком» предложил Правительству создать национальную мобильную ОС на базе «Авроры». Проект оценивался в 480 млрд руб. Но власти отказались выделять на это деньги. В декабре 2022 г. стало известно о том, что VK и «Яндекс» при участии Сбербанка и «Ростелекома» создадут пользовательскую мобильную ОС с поддержкой Android-приложений.

Серьезные намерения

По мнению сооснователя «СМИ-Холдинга» Александра Калинина, F+ tech может двигаться в сторону создания мобильной экосистемы. Он считает, что софт, разрабатываемый компаниями F+ tech под «Аврору», будет выпускаться под собственным брендом. Поэтому рынок может быть заинтересован в покупке лицензий на это ПО.

Все отечественные компании будут вынуждены адаптировать свои приложения под российские операционные системы, считает глава «Руссофта» Валентин Макаров. По его мнению, F+ tech может сыграть важную роль в адаптации ПО не только под «Аврору», но и другие ОС.

F+ tech и новые компании

По данным «Контур.фокус», ООО «Авроид» зарегистрирована 23 января 2023 г. в Светлогорске (Калининградская обл.). ООО «Гиперус также зарегистрирована в январе 2023 г. в Светлогорске. Учредителем юрлиц до 10 апреля 2023 г. выступала Оксана Чердинцева. Директором компаний выступает Эдуард Батанов.

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Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» поровну принадлежит Владимиру Корневу и Алексею Мельникову. Доход компании по итогам 2022 г. составил 9,2 млрд руб. ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» на 95% владеет ООО «Марвел-КТ» («Марвел-Дистрибуция»), остальные 5% сосредоточены в руках Владимира Корнева.

Мало разработчиков и приложений

В F+ tech рассчитывают, что управление разработкой поможет ускорить появление большего количества приложений под российскую «Аврору». Сейчас таковых немного — около сотни приложений, подчеркнул собеседник издания на ИТ-рынке.

Разработчик «Авроры» «Открытая мобильная платформа» в апреле 2023 г. сообщил о том, что начал создавать веб-приложения популярных сервисов «Яндекса»,YouTube, портала «Госуслуг», Сбербанка, ВТБ и других, которые были бы совместимы с их ОС.

В апреле 2023 г. F+ tech анонсировала планшетный компьютер и смартфон под управлением отечественной ОС «Аврора».

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В России наблюдается повышенный спрос на разработчиков под российские мобильные операционные системы, в частности, для ОС «Авроры» и Kaspersky OS. Одновременно с этим стремительно падает спрос на разработчиков под iOS и Android. Эксперты связывают это с ограничением работы со стороны Apple и Google, а также подготовкой к выводу на потребительский рынок российских мобильных ОС.

Кристина Холупова

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