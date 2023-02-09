Разработчики iOS и Android больше не нужны. В России усиленно нанимают разработчиков для отечественных ОС

В России повысился спрос на разработчиков под российские мобильные операционные системы, в частности, для ОС «Авроры» и Kaspersky OS. Одновременно с этим стремительно падает спрос на разработчиков под iOS и Android. Эксперты связывают это с ограничением работы со стороны Apple и Google, а также подготовкой к выводу на потребительский рынок российских мобильных ОС.



Спрос на разработчиков ОС падает

Число вакансий разработчиков мобильных приложений под иностранные ОС значительно упало. Но одновременно с этим в России растет спрос на разработчиков под отечественные мобильные ОС. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ресурса по поиску работы HeadHunter.

В 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 20% упало число вакансий для разработчиков приложений под iOS (до 15,6 тыс.) и на 19% под Android (до 17,3 тыс.).

В январе 2023 г., по данным HeadHunter, спрос на разработчиков приложений под иностранные ОС на iOS сократился еще больше — на 40%. А по данным «Хабр Карьеры», количество таких вакансий в январе снизилось на 19%.

Нечто похожее происходит и со спросом на разработчиков под Android. В январе количество вакансий сократилось на 36%, приводит HeadHunter. А по данным «Хабр Карьеры», их количество наоборот выросло на 18%.

Кто в тренде и почему

Пока спрос на разработчиков приложений под иностранные ОС падает, растет количество вакансий для разработчиков под ОС «Аврора». В 2022 г. их стало на 53% больше — 359 вакансий (в 2021 г. было опубликовано 235 вакансий). А количество вакансий для разработчиков под Kaspersky OS выросло на 9% до 6,1 тыс. в 2022 г. по сравнению с 2021 г.

Почти сразу после начала спецоперации России на Украине, в начале марта 2022 г., Apple объявила о прекращении продаж своих устройств в России. Официальный магазин закрыт, поставки техники дистрибьюторам остановлены. Apple также ограничила работу платежной системы Apple Pay. Вместе с тем Google и Apple ограничили для российских разработчиков приложений возможность принимать платежи в Google Play и App Store. Затем из маркетплейсов стали пропадать приложения российских организаций, попавших под санкции.

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Как пояснил «Коммерсанту» директор центра разработки мобильных приложений Artezio Дмитрий Паршин, рост вакансий связан с запуском новых проектов в области российских мобильных ОС и развитием существующих. Эксперт допускает, что рост спроса также может говорить о планах вывода российских мобильных ОС в потребительский сегмент.

Вывод российских ОС

В ноябре 2022 г. власти начали готовиться к тому, что Россию отключат от зарубежных мобильных ОС. Минпромторг стал собирать информацию об иностранных и российских мобильных ОС. Министерство пыталось выяснить, смогут ли отечественные системы работать в случае блокировки иностранных технологий из-за санкций, а также можно ли локализовать развитие зарубежных ОС в России.



На фоне этих событий российские разработчики стали объявлять о выводе на рынок собственных мобильных операционных систем. Например, «Лаборатория Касперского» готовится выпустить общедоступную для загрузки мобильную систему Kaspersky OS. Первая версия KasperskyOS была представлена еще в августе 2016 г. Основные сферы ее применения — интернет вещей, а также управление технологическими процессами в отраслях с высокими требованиями к кибербезопасности. Сейчас компания разрабатывает маркетплейс приложений для собственной операционной системы.

Разработкой «Авроры» занимается компания «Открытые мобильные платформы» при непосредственном участии «Ростелекома». Осенью «Ростелеком» предложил Правительству создать национальную мобильную ОС на базе «Авроры». Проект оценивался в 480 млрд руб. Но власти отказались выделять на это деньги. В декабре 2022 г. стало известно о том, что VK и «Яндекс» при участии Сбербанка и «Ростелекома» создадут пользовательскую мобильную ОС с поддержкой Android-приложений.