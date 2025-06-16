Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» попросили их обанкротить. Долги превысили 2 миллиарда

ИТ-компании ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» подали иски о намерении обанкротиться в суд. Общий долг юрлиц перед кредиторами превысил 2,3 млрд руб.

Два миллиарда долга

Как выяснил CNews, компании бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова и бизнесмена Дмитрия Комиссарова ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» подали заявления о банкротстве. Это следует из карточек дел, опубликованных в картотеке Арбитражных судов в мае 2025 г.

Согласно картотеке, сумма исковых требований к «Авроиду» достигла 1,3 млрд руб., а к «Гиперусу» — 999,1 млн руб. То есть совокупно долг по двум компаниям перевалил за 2,3 млрд руб. Пока заявления оставлены без изменения движения.

«Авроид» занимается разработкой приложений для устройств на российской ОС «Аврора», а «Гиперус» разрабатывает гиперконвергентую систему, аналог американской Nutanix.

ArthurHidden на Freepik Компании Комиссарова и вице-губернатора Санкт-Петербурга задолжали 2 миллиарда рублей

В начале мая CNews писал о том, что компании опубликовали сообщение о намерении обанкротиться. Однако закон требует выдержать минимум 15 календарных дней после публикации намерения, прежде чем идти в арбитражный суд. Если за эти 15–30 дней долг не реструктурирован и кредиторы не согласны на мировое соглашение, компания подает основное заявление о собственной несостоятельности. Затем последуют либо банкротство, либо оздоровление предприятия.

Комиссаров запрос CNews о том, как компании будут расплачиваться с кредиторами и сотрудниками направил к Батанову, который ответил, что не готов это обсуждать «вне периметра кредиторов и учредителей».

Долги перед сотрудниками

Сейчас офисы компаний закрыты, а выплаты зарплат задерживаются. Не были произведены и выплаты при увольнении сотрудников. Информацию об этом CNews ранее подтвердил Дмитрий Комиссаров.

«Некоторые сотрудники уже подали личные иски в Роспотребнадзор и Трудовую инспекцию», — сообщал CNews один из сотрудников компаний.

«Отсутствие выплат объясняют ушедшим инвестором и затянувшимися переговорами с новыми с февраля» — отметил он. Комиссаров в марте отмечал, что «ведутся переговоры с инвесторами», однако пока они так и не нашлись.

Комиссаров ранее неоднократно отмечал, что «ведутся переговоры с инвесторами». И, по всей видимости, инвесторы так и не нашлись.

Как писал CNews в конце марта 2025 г., разработчик приложений для российской ОС «Аврора» — компания ООО «Авроид» временно приостановила деятельность с марта до конца июня.

Кому принадлежат «Авроид» и «Гиперус»

В марте 2024 г. CNews сообщал о том, что ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», входящий в группу компаний «Марвел-Дистрибуция», приобрел «Авроид». Но уже в апреле 2024 г. «Авроид» перешел из собственности Fplus к фонду «Стриго Кэпитал».

Соучредителями фонда «Стриго Кэпитал» являются основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников. Однако как уточнил представитель Fplus Мельников больше не входит в этот фонд.

Приоритетными направлениями деятельности «Стриго Кэпитал» были заявлены операционные системы, кросс-платформенное программное обеспечение системного и промежуточного уровней, в том числе, системы хранения данных и управления, а также продукты для виртуализации и программно-определяемых сетей.

Инвесторы планировали в течение 12 месяцев с использованием рыночных инструментов, собственных средств участников, а также за счет увеличения числа инвесторов привлечь 3 млрд руб. для инвестирования в сложные технологические проекты, предлагающие уникальные ИТ-решения.

«За год фонд сумел собрать необходимое количество капитала, чтобы содержать команду разработчиков калининградских компаний», — заявлял Комиссаров.