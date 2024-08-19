Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца

Отечественный ИТ-холдинг Fplus изменил свою структуру учредителей. В него вошел закрытый паевой фонд «Нуклон», который сразу получил 50-процентную долю. Ранее Fplus прошел через процедуру ребрендинга, а теперь готовится к публичному размещению акций – к IPO.

Новый совладелец Fplus

Российский ИТ-холдинг Fplus, в сентябре 2023 г. переживший крупномасштабный ребрендинг, получил нового совладельца. Отныне половина (50%) холдинга находится в руках закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ) «Нуклон». Управляющая компания фонда – ООО «Балтинвест», среди ее учредителей – Лев Никитин (50,10%) и Александр Винник (49,90%). Первым на изменения, датированные серединой августа 2024 г. обратил внимание «Коммерсант».

До этих изменений у Fplus было два совладельца – 90% холдинга принадлежали его гендиректору Алексею Мельникову, а оставшиеся 10% удерживал Олег Барабанов. После всех изменений Барабанов избавился от доли в Fplus, а Мельников сократил свою почти вдвое – до 50%. Другими словами, Мельников и Барабанов продали половину головной структуры Fplus.

Официальная причина изменений

Сумму сделки стороны на момент выпуска материала не раскрывали. По оценке опрошенных изданием участников рынка, она могла составить 50 млрд руб.

Fplus В Fplus продолжаются крупномасштабные изменения

Как сообщили CNews представители Fplus. привлечение новых партнеров потребовалось для выхода на фондовый рынок.

«Новое партнерство не внесет изменений в стратегию и операционную деятельность компании. В соответствии с договоренностями между участниками, управляющим партнером ИТ-холдинга Fplus остается Алексей Мельников», – заявили CNews в Fplus. – Привлечение ЗПИФ и его бенефициаров позволит насытить холдинг необходимым оборотным капиталом для сбалансированного и эффективного развития в соответствии с принятой стратегией. Следующим этапом станет развитие органов корпоративного управления для повышения прозрачности и подготовки к выходу на фондовый рынок».

Алексей Мельников так прокомментировал изменения: «Структура владения с участием ЗПИФ широко распространена на рынке и имеет ряд плюсов, в числе которых возможность привлечения нескольких инвесторов на относительно небольшие доли и сохранения их конфиденциальности. С группой частных инвесторов, которые вошли в партнерство, достигнуто полное взаимопонимание по вопросам ведения бизнеса, включая развитие собственного производства ИТ-оборудования для корпоративного и госсектора, укрепление позиций широкопрофильной ИТ-дистрибуции, расширение розничной сети устройств для умного дома.

Алексей Мельников добавил также, что Fplus ранее уже прибегал к использованию схемы с привлечением ЗПИФ. «Подобная схема была нами ранее использована при создании и развитии компаний «Авроид» и «Гиперус» с участием ЗПИФ «Стриго Кэпитал». Она показала себя удобной и полностью соответствующей текущему этапу развития ИТ-холдинга», – он.

Все дело в деньгах?

Собеседники «Коммерсанта» на рынке отметили, что продажа половины холдинга могла стать следствием того, что Fplus потребовались деньги на фоне повышения ключевой ставки. Центробанк повысил ее в начале августа 2024 г. до 18%, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. Выше ключевая ставка поднималась лишь в начале марта 2022 г. на фоне резкого обвала российской валюты – тогда Центробанк поднял ее с 9,5% до сразу 20%.

Опрошенные «Коммерсантом» аналитики уверены, что «у Fplus хорошие перспективы для успешного биржевого размещения на фоне растущего спроса на импортозамещение в ИT, но сомневаются в показателях высокой дивидендной доходности холдинга в первые годы после начала торгов».

Что входит в холдинг

Fplus основан на открытой в 1991 г. компании «Марвел Дистрибуция», а его головной структурой является компания ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки». Сейчас у холдинга несколько направлений бизнеса – он занимается, в числе прочего, дистрибуцией ИТ-оборудования и ПО, производством программно-аппаратных комплексов для корпоративного и госсектора, а также управлением сетью розничных магазинов «Всесмарт». В 2023 г. выручка компании составила 195 млрд руб.

Помимо этого, в арсенале Fplus есть собственный ритейлер «Всесмарт», ассортимент которого – это устройства и технологии для создания умного дома. Он реализует товары через фирменный интернет-магазин, попутно развивая офлайн-розницу.