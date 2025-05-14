Компании основателя «Моего офиса» подали заявление о намерении обанкротиться. Офисы закрыты. Сотрудникам не платят

ИТ-компании ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» опубликовали сообщение о намерении обанкротиться. Сотрудники утверждают, что им не платят с середины февраля, офисы закрыты, личные вещи из них попросили забрать. Поданы заявления в Роспотребнадзор и Трудовую инспекцию.

Банкротство и закрытые офисы

Как выяснил CNews, компании бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова и бизнесмена Дмитрия Комиссарова ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» подали заявлении о намерении обанкротиться. Сообщения компаний появились на Едином федеральном реестре юридически значимых сведений 5 мая 2025 г.

Офисы компаний закрыты, а выплаты зарплат задерживаются. Информацию об этом CNews подтвердил Дмитрий Комиссаров.

По словам сотрудников двух компаний, с которыми связался CNews, заработные платы им не выплачиваются с марта 2025 г. Помимо этого, офис «Гиперуса» в Москве был закрыт для сотрудников с 12 мая.

«Проблемы с выплатами зарплат в "Гиперус" начались еще в первой половине февраля, — рассказал CNews бывший сотрудник. — Как продолжение: большая часть сотрудников денег не видела с марта». По словам сотрудника «Гиперуса», в компании работало около 80 человек.

«Отсутствие выплат объясняют ушедшим инвестором и затянувшимися переговорами с новыми с февраля» — отметил он. Комиссаров в марте отмечал, что «ведутся переговоры с инвесторами», однако пока они так и не нашлись.

«Зарплату при увольнении нам не выплатили, — подтвердил CNews бывший сотрудник “Авроида”. — Простой, который тоже должен оплачиваться, не оплачивается. Мы, сотрудники, последний раз получали зарплату в феврале. Некоторые сотрудники уже подали личные иски в Роспотребнадзор и Трудовую инспекцию».

По словам одного из сотрудников «Авроида», задолженность перед кредиторами у компании «Авроид» достигла почти 1 млрд руб.

«Сейчас надежда только на СМИ, что наши проблемы будут услышаны и управленцы будут за бизнесом видеть не только деньги, но еще и людей», — говорит сотрудник «Авроида».

«Авроид» занимается разработкой приложений для устройств на российской ОС «Аврора», а «Гиперус» разрабатывает гиперконвергентую систему, аналог американской Nutanix.

Вячеслав Закоржевский, гендиректор ООО «Новые Облачные Технологии», компании-создателя «МойОфис», заявил CNews, что «приведенная информация не связана с деятельностью ООО «Новые Облачные Технологии», правообладателем торговой марки МойОфис. Дмитрий Комиссаров обладает миноритарной долей в размере 5% в уставном капитале организации, однако все отраженные в публикации CNews факты связаны с деятельностью иных юридических лиц, к которым ООО «Новые облачные технологии» и его другие совладельцы не имеют никакого отношения».

«В настоящее время ООО «Новые облачные технологии» своевременно выполняет все имеющиеся перед ней договорные обязательства, включая обязательства перед партнерами, контрагентами, а также сотрудниками. Компания НОТ также произвела значимые улучшения своей продуктовой линейки, что качественно повлияет на финансовые показатели и имидж компании. Мы продолжаем вкладывать время и средства в улучшение разрабатываемых нами решений, учитывая запросы и конъюнктуру рынка», - говорит Закоржевский.

Простой в работе

Как писал CNews в конце марта 2025 г., разработчик приложений для российской ОС «Аврора» — компания ООО «Авроид» временно приостановила деятельность с марта до конца июня. Сотрудники не получают зарплату. Причину простоя связывают с трудным финансовым положением, которое вызвано небольшим количеством устройств на «Авроре». Компания планирует разрабатывать приложения для других ОС.

«Задолженность перед работниками связана в первую очередь с переговорами о привлечении нового инвестора, — рассказал CNews Комиссаров. — На данный момент «Авроид» работает над реструктуризацией бизнеса, чтобы снизить зависимость от ОС «Аврора».

По его словам, в начале года прогнозировались поставки 50 тыс. устройств на «Авроре», но этого оказалось «недостаточно для стабильного финансового потока». «В связи с этим акционеры приняли решение расширить линейку продуктов для других операционных систем», — отметил Комиссаров.

Намерение это еще не банкротство

По словам Дмитрия Григориади, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина, глава адвокатской коллегии «Григориадис Групп», среди основных причин публикации намерения обанкротиться — финансовые потери и отток выручки, а также высокие процентные ставки.

Помимо этого, среди причин могли быть и корпоративные конфликты и кадровый кризис, отмечает Григориади.

Директор компании, видя накопленный долг, обязан добровольно инициировать процедуру, чтобы избежать обвинений в доведении до банкротства и личных исков кредиторов. Это прямо следует из ст. 7 Закона № 127-ФЗ, которая обязывает должника обращаться в суд, если просрочка превышает три месяца и долг не может быть погашен, отмечает эксперт.

Закон требует выдержать минимум 15 календарных дней после публикации намерения, прежде чем идти в арбитражный суд. Если за эти 15–30 дней долг не реструктурирован и кредиторы не согласны на мировое соглашение, компания подает основное заявление о собственной несостоятельности. Затем последуют либо банкротство либо оздоровление предприятия.

Кому принадлежат «Авроид» и «Гиперус»

В марте 2024 г. CNews писал о том, что ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», входящий в группу компаний «Марвел-Дистрибуция», приобрел «Авроид». Но уже в апреле 2024 г. «Авроид» перешел из собственности Fplus к фонду «Стриго Кэпитал».

Соучредителями фонда «Стриго Кэпитал» являются основатель разработчика «МойОфис» Дмитрий Комиссаров, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и владелец Fplus Алексей Мельников. Однако как уточнил представитель Fplus Мельников больше не входит в этот фонд.

Приоритетными направлениями деятельности «Стриго Кэпитал» были заявлены операционные системы, кросс-платформенное программное обеспечение системного и промежуточного уровней, в том числе, системы хранения данных и управления, а также продукты для виртуализации и программно-определяемых сетей.

Инвесторы планировали в течение 12 месяцев с использованием рыночных инструментов, собственных средств участников, а также за счет увеличения числа инвесторов привлечь 3 млрд руб. для инвестирования в сложные технологические проекты, предлагающие уникальные ИТ-решения.

«За год фонд сумел собрать необходимое количество капитала, чтобы содержать команду разработчиков калининградских компаний», — заявлял Комиссаров.