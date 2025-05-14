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Григориади Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Компании основателя «Моего офиса» подали заявление о намерении обанкротиться. Офисы закрыты. Сотрудникам не платят 1
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Григориади Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Газпром ПАО 1367 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 389 1
Информатика - computer science - informatique 1093 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2896 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6350 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1971 1
IDC - International Data Corporation 4920 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
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