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Григориади Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|Компании основателя «Моего офиса» подали заявление о намерении обанкротиться. Офисы закрыты. Сотрудникам не платят 1
|27.12.2018
|Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1
Григориади Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
|Газпром ПАО 1367 1
|Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1127 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|Ирисов Алексей 5 1
|Эскин Сергей 38 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 240 1
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