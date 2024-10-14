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Ирисов Алексей

СОБЫТИЯ


14.10.2024 Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов 1
24.04.2023 Российский производитель ПК и серверов Depo Computers бешено увеличил выручку 1
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 2
24.12.2018 Важнейшие события 2018 года в ИКТ-отрасли. Голосование 1
26.10.2018 Взят под стражу гендиректор и соучредитель Depo Computers 3

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Ирисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 692 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 2
Google LLC 12574 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 146 1
Телематические системы 60 1
ЦИАС - Центр информационных аналитических систем 3 1
Ростелеком 10834 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3296 1
МегаФон 10551 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 713 1
Dell EMC 5164 1
Yandex - Яндекс 9055 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 1
Apple Inc 13038 1
Intel Corporation 12754 1
AMD - Advanced Micro Devices 4610 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 756 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 1
VK - Mail.ru Group 3586 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 1
Telegram Group 2865 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1085 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4843 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1063 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 34 1
Газпром ПАО 1478 2
Роснефть НК - нефтяная компания 553 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 368 2
ВТБ - Почта Банк 512 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 1
Альфа-Банк 1961 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Совкомбанк ПАО 314 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3268 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5913 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 865 2
Судебная власть - Городские суды 19 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3596 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16879 4
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FreePik 1774 2
Apple iPhone 6 4861 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 119 1
DEPO Computers - Depo Storm 72 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 1
Google Android 15123 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 423 1
Rakuten Viber 664 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 364 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6160 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 928 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 355 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 259 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
Яндекс.Телефон 31 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 318 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3528 1
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Нащекин Алексей 118 1
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Нечаев Андрей 27 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2331 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
IDC - International Data Corporation 4966 3
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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