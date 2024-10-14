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Ирисов Алексей
СОБЫТИЯ
Ирисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
|Эскин Сергей 39 3
|Краснюков Андрей 4 1
|Поливенко Юрий 3 1
|Груздев Сергей 48 1
|Григориади Дмитрий 2 1
|Шайков Игорь 4 1
|Щетинин Павел 4 1
|Савина Юлия 2 1
|Балабанов Максим 4 1
|Зенин Евгений 2 1
|Путин Владимир 3441 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Акимов Максим 192 1
|Носков Константин 239 1
|Иванов Олег 149 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Лящ Михаил 49 1
|Войтенко Олег 27 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Паршин Максим 323 1
|Песков Дмитрий 125 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Шилов Сергей 99 1
|Нечаев Андрей 27 1
|Клименко Герман 51 1
|Селютин Александр 60 1
|Новоселов Александр 7 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2331 2
|Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
|МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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