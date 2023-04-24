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Российский производитель ПК и серверов Depo Computers бешено увеличил выручку

Финансовые показатели российского производителя и поставщика электроники Depo Computers подскочила после ухода с российского рынка иностранных конкурентов. Выручка компании в 2022 г. выросла на 5 млрд руб. это почти на 100% выше, чем в 2021 г.

Бешеный рост выручки

Как выяснил CNews, выручка российского производителя и поставщика электроники Depo Computers (юрлицо «Депо электроникс») выросла почти на 100%. Об этом свидетельствуют данные ФНС по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Выручка ООО «Депо электроникс» по итогам 2022 г. выросла с 5,1 млрд руб. до 10,1 млрд руб. (рост на 96%). Помимо этого, увеличился и баланс компании с 5,8 млрд руб. до 9,6 млрд руб. (на 64% выше). При этом чистая прибыль компании по результатам 2022 г. выросла со 147 млн руб. до 533,4 млн руб.

CNews ожидает от представителей Depo Computers ответов на запрос о росте финансовых показателей.

Что повлияло на выручку

В 2022 г. после начала специальной военной операции на Украине российский рынок покинули крупнейшие поставщики электроники и ПО. Например, в августе 2022 г. CNews стало известно о намерении Dell навсегда покинуть Россию. HPE полностью свернула бизнес в России летом 2022 г.

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Фото: tonodiaz на Freepik
«Депо электроникс» увеличила выручку на 100%

По итогам 2021 г. Dell занимала первое место в России, на ее долю приходилось 21% всех поставок серверов (статистика IDC). Второе место занимала американская HPE, а российская Yadro — третье. Свои поставки чипов прекратили AMD и Intel. Большая же часть российских серверов работает на иностранных процессорах.

К тому же на рост выручки российских производителей могло повлиять и то, что в 2022 г. они подорожали на 30-50%.

Учредители и деятельность Depo

ООО «Депо электроникс», согласно базе «Контур.фокус», образована 2 июня 2008 г. в Красногорске (Московская область). Гендиректором компании выступает Евгений Зенин. Учредителями являются Сергей Эскин (99% долей компании) и Алексей Ирисов (1%).

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Бизнес-коммуникации

Depo Computers занимается производством вычислительной техники под брендом Depo (серверы, СХД, компьютеры). На мощностях завода компании могут выпускаться более 25 тыс. серверных и 320 тыс. компьютерных систем в год, утверждается на сайте компании.

В апреле 2022 г. Depo Computers сообщила CNews о разработке полностью отечественного программно-аппаратного комплекса Depo Storm 3450E3RU. Это полноразмерный сервер, полностью совместимый с российской операционной системой «Альт Сервер» версии 10. Сам он базируется на отечественных процессорах семейства «Эльбрус», а его производство, как сообщили CNews в Depo Computers, налажено в подмосковном Красногорске.

В октябре 2022 г. CNews писал о том, что Depo Computers анонсировала старт серийного производства новых российских двухпроцессорных серверов хранения данных.

Заказчиками компании выступают госструктуры, промышленные предприятия и коммерческие компании.

Кристина Холупова

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