Российские серверы и СХД стремительно подорожали в 1,5 раза

Российские серверы и СХД менее чем за год подорожали на 30-50%. Их производители срывают сроки поставок, вследствие чего большая часть компаний предпочитают закупать иностранное оборудование ушедших их России компаний. Для этого они пользуются параллельным импортом.

Все дороже и дороже

В России за весьма короткий срок, менее чем за год, чуть ли не рекордными темпами выросли цены на отечественные системы хранения данных (СХД) и серверы. По информации «Ведомостей», эти устройства в сентябре 2022 г. стоят на 30-50% дороже в сравнении ценами образца января 2022 г.

Из этого следует, что импортозамещение, для кого-то вынужденное, для кого-то рекомендательное, теперь обходится значительно дороже, чем до 24 февраля 2022 г. Но высокие цены – не единственное, с чем придется столкнуться компаниям, по тем или иным причинам решившим перейти на отечественные СХД и серверы. Второй негативный момент – это увеличение сроков поставок такого «железа».

В некоторых случаях ожидание может длиться месяцами. По информации издания, факт роста стоимости и сроков поставок серверного оборудования в настоящее время подтверждают многие участники рынка, в частности, компании «Норси-транс», «Промобит», «Дисилоджик» и Selectel. Также редакции CNews это подтвердил директор управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев.

Удорожание российских серверов приводит к росту поставок иностранных по параллельному импорту

Руководитель компании «Промобит» Максим Копосов назвал несколько причин удорожания отечественного серверного оборудования. Он сообщил изданию, что в первую очередь это является следствием дисбаланса между спросом и предложением с перевесом в сторону первого. Также он отметил, что к этому привели усложнение каналов поставки необходимых комплектующих и возникшие сложности с осуществлением сервисных операций.

Раньше было хуже

Как сообщил CNews Дмитрий Исаев, даже 50-процентный рост цен в сентябре 2022 по сравнению с началом 2022 г. – далеко не самый худший показатель за последние время. В подтверждение своих слов он привел март и апрель 2022 г., когда курс рубля ежечасно устанавливал новый исторический антирекорд.

В тот период российские серверы и СХД стоили до 10 раз дороже в сравнении с январем. В настоящее время, утверждает Дмитрий Исаев, ситуация в той или иной степени стабилизировалась.

Однако это вовсе не означает, что 50-процентное удорожание менее чем за год – это повод для заказчиков, уже переживших весенний 10-кратный рост цен, переходить на отечественное. Представитель Softline заявил CNews, что российское серверное «железо» и до всем известных событий было недешевым, вследствие чего компании, при наличии у них возможности, предпочитали закупать иностранное оборудование. Предпочтение чаще всего отдавалось китайским и западным устройствам.

Как с этим обстоят дела в настоящее время, когда почти все крупные западные поставщики СХД и серверов покинули Россию, неизвестно. Китайские компании об уходе с российского рынка пока не заявляют, но и новые контракты с российскими клиентами не заключают. Это касается, по меньшей мере, Huawei и Lenovo.

Откуда взялась задержка

Дмитрий Исаев сообщил CNews, что увеличение сроков поставок серверного оборудования отечественного производства – это следствие в первую очередь дефицита сборочных линий. В компании утверждают, что они с самого начала не были рассчитаны на нынешние объемы производства, вызванные ростом количества заказов, в том числе государственных.

Однако это, утверждает Дмитрий, касается лишь крупных вендоров. Небольшие, напротив, готовы поставить товар чуть ли не в день заказа и отгрузить продукцию прямо со склада.

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В Selectel приводят изданию иные причины срыва сроков поставки серверного оборудования российского производства. В компании считают, что всему виной зависимость российских производителей от иностранных комплектующих, поставки которых по разным причинам в настоящее время затруднены. Например, американская компания Intel, безоговорочный лидер в сегменте серверных х86-процессоров, еще весной 2022 г. свернула российский бизнес, а летом 2022 г., попыталась тайно вывезти своих российских инженеров за границу. План, как сообщал CNews, с треском провалился.

С наличием иностранных комплектующих в составе российского «железа» в Selectel связывают и рост цен. Глава «Промобит» Максим Копосов сообщил изданию, что сроки поставок выросли, оставшись на прежнем уровне лишь для тех устройств, в состав которых входит минимум дефицитных компонентов.

Включить проблемы с логистикой и новые валютные схемы в список причин роста сроков поставки решили представители компании «Норси-транс». «Компания должна найти деньги, заплатить их, а потом ждать поставки минимум 15 недель при прежних семи, – сообщили они изданию. – Раньше все было привязано к курсу доллара, а теперь это более сложные цепочки через несколько валют, что предполагает дополнительные риски».

Параллельный импорт помогает одним, но мешает другим

В свете происходящего с российскими серверами и СХД и в целом с российским рынком электроники решением всех проблем для компаний, не связанных обязательствами по импортозамещению, стал параллельный импорт. Это легализованный государством весной 2022 г. обыкновенный «серый» импорт.

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Параллельный импорт позволяет компаниям пусть и через сложные схемы логистики, но все же добывать необходимое им иностранное серверное и сетевое оборудование. Все крупные бренды, связанные с такого рода «железом» (Cisco, Dell, Intel, AMD, HPE) и др. есть в списках параллельного импорта.

В компании «Дисилоджик» подтвердили «Ведомостям», что в России лишь немногие компании готовы в нынешних условиях реализовывать стратегию импортозамещения. Такая стратегия, подсчитали эксперты «Дисилоджик», есть лишь у 30% организаций, и лишь 25% компаний в настоящее время «частично перешли на отечественные решения или проводят тестирование используемых технологий».

Масла в огонь подливает и тайваньская компания TSMC. Это крупнейший контрактный производитель микросхем; на ее заводах производились, помимо прочего, российские процессоры линеек «Байкал» и «Эльбрус». Их выпуск был прекращен в конце февраля 2022 г., а летом 2022 г. TSMC отказалась заключать новые контракты с российскими клиентами.