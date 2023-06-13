Дмитрий Комиссаров создал инвестиционный фонд для ИТ-стартапов «Стриго кэпитал»

Дмитрий Комиссаров, основатель и совладелец «Мойофис», создал инвестиционный фонд для поддержки российских технологических стартапов «Стриго кэпитал». Партнерами фонда стали Алексей Мельников и Владимир Корнев, основатели и совладельцы ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» (разработчик и производитель ИТ-оборудования под брендом «F+»), Эдуард Батанов, экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга и ряд других участников ИТ отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Стриго кэпитал».

Партнеры фонда распределили функциональные обязанности в соответствии со своими ключевыми компетенциями. Дмитрий Комиссаров стал главным техническим идеологом и визионером, в его обязанности входит поиск перспективных проектов и контроль за разработкой. Алексей Мельников отвечает за верификацию бизнес-модели и корпоративный финансовый аудит. Эдуард Батанов выстраивает операционную деятельность поддерживаемых проектов в соответствии с разработанными стратегиями развития.

В течение ближайших 12 месяцев с использованием рыночных инструментов, собственных средств участников, а также за счет увеличения числа инвесторов, «Стриго кэпитал» планирует привлечь 3 млрд руб. для инвестирования в сложные технологические проекты, предлагающие уникальные ИТ-решения. Приоритетные направления деятельности «Стриго кэпитал» — операционные системы, кросс-платформенное программное обеспечение системного и промежуточного уровней, в том числе, системы хранения данных и управления, а также продукты для виртуализации и программно-определяемых сетей.

«Основная задача фонда — дать перспективным стартапам шанс вырасти, чтобы они могли наполнить российский рынок востребованными продуктами. Партнеры фонда накопили серьёзный опыт создания сложных ИТ-проектов и финансового управления. Наша экспертиза поможет молодым ИТ-командам найти оптимальный трек развития проекта и уверенно пройти путь от посевной стадии до устойчивого игрока рынка», — отметил Дмитрий Комиссаров.

«Мы как группа компаний, изначально специализирующаяся на разработке и производстве "ИТ железа", в определенный момент осознали важность замещения программного продуктов, которые были представлены "недружественными" теперь нам вендорами. Более того, на собственном примере мы убедились, что только синергия софта с железом дает наилучший результат. Поэтому без колебаний для себя приняли предложение Дмитрия Комиссарова участвовать в таком фонде, тем более учитывая профессиональный опыт и визионерство Дмитрия. Мы рады, что такая экспертиза позволит нам ускорить развитие софтовых проектов, начатых нами самостоятельно», — сказал Алексей Мельников.

«Партнеры фонда — увлеченные люди, радеющие за развитие отечественной ИТ-отрасли и науки. Наша основная цель — устойчивое и динамичное развитие российского рынка, который сегодня испытывает потребности в создании ряда сложных технологий. Благодаря нашим общим усилиям и опыту, перспективные команды получат возможность быстрее создавать и выводить на рынок столь необходимые решения», — отметил Эдуард Батанов.

В настоящий момент в портфеле «Стриго кэпитал» представлено два российских стартапа: Avroid — современный инструментарий кросс-платформенной разработки и Hyperus — разработчик гиперконвергентных ИТ-платформ для управления ИТ-инфраструктурой. По условиям инвестиционных проектов фонд получил контрольные пакеты обеих компаний.

«Стриго кэпитал» инвестирует в развитие компании Avroid более 300 млн руб. до конца 2023 г. Обе портфельные компании находятся в стадии подготовки к выводу на рынок прототипов своих решений. Так, в рамках конференции ЦИПР-2023 Avroid представила проект «Тавро» — мобильное приложение для работы с Telegram в окружении защищенной ОС «Аврора».

Инвестиционная стратегия фонда «Стриго кэпитал» предполагает оказание поддержки ИТ-компаний на первом раунде после посевного этапа (финансирование серии А). Претендент на получение инвестиций должен обладать прототипом решения (MVP), иметь сформированный бизнес-план, подтвержденный первыми продажами, а также обладать видением по развитию проекта в долгосрочной перспективе.

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Дмитрий Комиссаров, основатель и совладелец «Мойофис». Учился в Московском институте тонкой химической технологии (МИТХТ). Более 30 лет развивает ИТ-рынок, создал серию коммерчески успешных компаний, действующих в области прикладного и офисного ПО.

Во второй половине 1990-х годов основал компанию «Арсеналъ» (ГК «Айти»), которая разрабатывала текстовый редактор под Windows «Лексикон». С 1999 по 2005 гг. был коммерческим, а затем генеральным директором компании DataFort, одного из первых коммерческих дата-центров в России. C 2010 по 2013 гг. в должности генерального директора компании ROSA Laboratory создал и развивал РОСА – корпоративный дистрибутив Linux. В 2013 г. стал сооснователем и генеральным директором компании «Мойофис» – разработчика офисного ПО для корпоративных коммуникаций и работы с документами. В 2022 г. выручка «Мойофис» превысила 3,3 млрд руб.

Дмитрий Комиссаров является членом правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» – объединения российских производителей программного обеспечения, в которое входит более 200 ИТ-компаний.

Алексей Мельников, управляющий партнер F+ Tech, окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «финансы и кредит», кандидат экономических наук. Работает более 20 лет в сфере ИТ, из которых более 15 лет — на руководящих должностях.

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С 2002 г. работал в системе Сбербанка, где прошел путь от инспектора сектора проблемных и просроченных кредитов до заместителя председателя «Северо-Западного банка «Сбербанка России». В 2022 г. выручка группы компаний F+ Tech превысила 260,5 млрд руб., продемонстрировав рост выручки за год более чем на 49,8 млрд руб.

Эдуард Батанов, экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга, окончил Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный открытый институт России. Более 25 лет работает в финансовом секторе экономики. Прошел путь от​ начальника отдела,​ заместителя председателя и председателя Комитета финансов до вице-губернатора Санкт-Петербурга.

В должности первого заместителя Губернатора Калининградской области помимо финансов курировал информатизацию и развитие проекта «Безопасный город».

Имеет практический опыт построения сложных высокотехнологичных проектов​ в государственных и крупных корпоративных структурах, обладает экспертизой по их запуску в краткие сроки и навыками по организации эффективного взаимодействия​ различных структур.С 2022 г. Эдуард Батанов занимается консультированием по​ коммерческим вопросам и управлению.​