Хозяев скандально знаменитой криптобиржи посадят в тюрьму на 40 тысяч лет каждого

Руководители турецкой криптобиржи Thodex рискуют провести в тюрьме более 40,5 тыс. лет каждый за обман пользователей. Биржа внезапно закрылась в апреле 2021 г., ее пользователи лишились нескольких десятков миллионов долларов. Основатель Thodex растворился в воздухе, выдан международный ордер на его арест.

В тюрьму на 405 с половиной веков

Власти Турции хотят посадить владельцев криптобиржи Thodex более чем на 40,5 тыс. лет за серию махинаций с криптовалютой, в результате которых пострадали пользователи этой биржи, пишет Bloomberg. Это глобальный прецедент.

Государственное обвинение добивается, чтобы всех, кто так или иначе причастен к работе Thodex, посадили на 40,564 тыс. лет. Это не опечатка в документации, к тому же такой срок «светит» каждому человеку, проходящему по этому делу. По информации Bloomberg, список обвиняемых на начало апреля состоял из 21 человека.

Все два десятка предполагаемых криптомошенников, как считают власти Турции, являлись руководителями биржи Thodex. Однако пока нет данных, какие именно функции они выполняли.

Обвиняемые могут провести в тюрьме несколько следующих своих жизней

Криминальная история Thodex началась в последних числах апреля 2021 г. CNews писал, что основатель биржи, 27-летний на тот момент Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) внезапно исчез. Вместе с ним без вести пропали и $2 млрд, принадлежащие пользователям Thodex. Биржа за пару недель до исчезновения своего создателя перестала работать якобы по причине многочисленных хакерских атак. До этого она вполне успешно функционировала в течение четырех лет, со дня своего основания в 2017 г.

История беспрецедентных сроков

Проследить Фарука Фатиха Озера властям удалось лишь до Албании, куда он улетел еще в середине апреля 2021 г. С тех пор он все еще находится в розыске, его местоположение по-прежнему неизвестно. Закрытие биржи в той или иной степени коснулось более 390 тыс. ее пользователей.

На начальном этапе расследования предполагалось, что ущерб от махинаций владельцев биржи составит несколько миллионов долларов, в пределах $2,6 млн. Однако позже оказалось, что счет идет на десятки миллионов долларов.

В итоге в обвинительном акте указанная сумма ущерба составляет около $24 млн. Речи об украденных основателем биржи $2 млрд пока нет.

За расследование инцидента с Thodex в апреле 2021 г. взялась прокуратура Турции. Именно она добилась выдачи международного ордера на арест основателя биржи. Он, к слову, еще весной 2021 г. клятвенно заверил, что в течение нескольких недель вернется в Турцию, но сдержать слово не потрудился.

В конце апреля прокуратура Турции выдала кипу ордеров на арест всех, кто, по ее мнению причастен к инциденту с Thodex. По данным Associated Press, было выдано в общей сложности 78 ордеров, и 62 человека оказались под стражей буквально в первые дни после начала расследования.

Основатель Thodex, моментально обогатившийся на $2 млрд

На момент публикации материала обвинение было предъявлено лишь 21 человеку. Судьба оставшихся 57 пока остается неизвестной.

В чем обвиняют владельцев Thodex

Пользователи Thodex, лишившиеся своих денег, обвинили руководство Thodex в мошенничестве типа Exit Scam. Оно подразумевает полное прекращение оказания организацией или физлицом услуг своим клиентам при продолжающемся взимании с них платы.

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Сразу после исчезновения Фарука Фатиха Озера на сайте Thodex появилось сообщение, что биржа вот-вот заработает снова, что на возобновление ее деятельности требуется всего лишь несколько дней. Однако по прошествии года ни одна операция с криптовалютой в виртуальных стенах Thodex в итоге так и не состоялась. Это и побудило пользователей биржи обвинить ее владельцев в exit scam.

Одной криптобиржи было мало

Зачем именно прокуратуре Турции потребовалось сажать связанных с Thodex людей за решетку на десятки тысяч лет, пока что доподлинно неизвестно. В любом случае они смогут отсидеть лишь несколько десятилетий из них.

Не исключено, что все это является реакцией властей на «криптопотрясения», которые перенесла Турция в апреле 2021 г. Через несколько дней после закрытия Thodex и исчезновения ее основателя очень похожая ситуация произошла еще с одной турецкой криптобиржей.

Речь о проекте Vebitcoin. Его работа была прекращена якобы из-за финансовых трудностей. Как пишет Reuters, сразу после этого власти Турции заблокировали все ее счета. Следом начались аресты, хотя в этом плане до масштабов Thodex биржа Vebitcoin недотянула. Состоялось задержание четырех человек, связанных с Vebitcoin. Следующим этапом было расследование в отношении топ-менеджеров биржи, инициированное Советом по расследованию финансовых преступлений. На конец апреля 2022 г. оно еще не было завершено.

Международный тренд

Исчезать с деньгами пользователей криптобирж «принято» не только в Турции. CNews писал, как летом 2021 г. пример основателя Thodex воодушевил владельцев африканской биржи Africrypt из ЮАР. Они растворились в воздухе, прихватив биткоины пользователей почти на $2,3 млрд. На их поиски по решению властей ЮАР были направлены бойцы элитного подразделения полиции ЮАР.

В России тоже есть подобный случай, с той лишь разницей, что владельца биржи не пришлось месяцами искать по всей планете. Однако ордер на его арест был выдан именно международный. В сентябре 2021 г. бывший руководитель криптобиржи Wex, россиянин Дмитрий Васильев, был арестован в Польше по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также были возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревался в краже в общей сложности около $450 млн.

Биржа Wex, как и турецкая Thodex, начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. ВТС-е прекратила свое существование после ареста другого россиянина – Александра Винника. Его задержали в Греции по запросу Минюста США – американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд. Сам Дмитрий Васильев – уроженец Минска (Белоруссия), имеющий гражданство России. На сентябрь 2021 г. ему было 34 года.