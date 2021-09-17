Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов

Бывший руководитель криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в Польшу по уголовному делу, заведенному в Казахстане. Против него также возбуждены дела в Белоруссии, России, Китае и ряде других стран. Васильев подозревается в краже в общей сложности около $450 млн.

Васильев пойман

Бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы (Польша). По данным профильного портала Forklog, его обвиняют в краже нескольких сотен миллионов долларов.

Эти деньги, как сообщает Forklog, принадлежали клиентам биржи, которой управлял Васильев. Против него возбуждено уголовное дело, он готовится к экстрадиции в Казахстан.

Как пишет Forklog, основанием для ареста Дмитрия Васильева стало уголовное дело №187514031004390, размещенное в едином реестре досудебных расследований Казахстана (ЕРДР). В нем говорится, что Васильев еще в сентябре 2018 г. посредством биржи Wex присвоил принадлежащие жителю Алма-Аты (Казахстан) $20 тыс. (1,451 млн руб. по курсу ЦБ на 17 сентября 2021 г.).

Как долго Дмитрий Васильев пробудет под стражей, неизвестно

В середине марта 2019 г. Васильев был заочно зачислен в подозреваемые по этому делу. Спустя еще две недели он был объявлен в розыск на территории стран СНГ.

В деле сказано, что Васильев нарушил п.1 ч.3 ст.190 УК Казахстана (мошенничество в крупном размере). Такое злодеяние наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, а также штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Неназванный близкий знакомый Дмитрия Васильева подтвердил ВВС факт его ареста.

Что такое Wex

Биржа Wex начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. ВТС-е прекратила свое существование после ареста россиянина Александра Винника. Его задержали в Греции по запросу Минюста США – американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.

По данным BBC, оператором Wex является сингапурская компания World Exchange Services. В июле 2018 г., по информации РБК, Васильев выставил Wex на продажу. По данным BBC, в ноябре 2018 г. новым владельцем биржи стал Дмитрий Хавченко, за которым, по информации РБК, мог стоять предприниматель Константин Малофеев.

Сам Дмитрий Васильев – это уроженец Минска (Белоруссия), имеющий гражданство России. На сентябрь 2021 г. ему было 34 года.

Уголовное дело, заведенное на Васильева в Казахстане

Как пишет Forklog, в июле 2018 г. Wex остановила полноценный вывод средств якобы из-за «технических работ». По данным портала, передача прав собственности на биржу Дмитрию Хавченко состоялась в том же месяце, а не в ноябре 2018 г. Хавченко эксперты ВВС назвали «бывшим киевским предпринимателем, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок"».

В августе 2018 г. Wex обанкротилась и приостановила свою работу. «Инициативная группа клиентов биржи подсчитала, что объемы потерь превысили $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн», – пишет Forklog.

Розыск в других странах

Дмитрия Васильева разыскивали далеко не только следователи Казахстана. По информации Forklog, Его также искали в Китае и Белоруссии.

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Помимо этого, экс-глава Wex стал фигурантом уголовного дела в России, которое было заведено против него в ноябре 2018 г. В нем он обвиняется в нарушении ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»).

В деле сказано, что Васильев похитил потерпевшего $1934 (140,3 тыс. руб.).

Российские следователи тоже хотят поймать Васильева

По этом делу Васильеву грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Также его могут лишить свободы на срок до пяти лет с и приплюсовать к этому ограничение свободы на срок до одного года.

Как пишет ВВС, с учетом всех заведенных на Васильева уголовных дел, в общей сложности он мог украсть у пользователей Wex около $450 млн. По версии следователей из США, Васильев мог похитить эти деньги у клиентов биржи из стран ЕС, России, Белоруссии и Казахстана.

Арестом больше, арестом меньше

Как пишет ВВС, в июле 2019 г. Васильев попал под арест в Италии по запросу Интерпола, который был инициирован правоохранительными органами Казахстана. Под стражей он пробыл совсем недолго – его освободили спустя всего две недели. Васильев рассказал ВВС, что в деле, заведенном против него в Казахстане, обнаружено большое количество ошибок.

Причины, по которым Васильев до сих пор не был пойман, не установлены. По данным неназванного источника портала Forklog, бывший глава Wex остается на свободе «исключительно благодаря партнерам и покровителям из российских правоохранительных органов».

Криптобиржи могут быть опасны

Деньги в результате мошенничества основателя теряют не только клиенты Wex. Подобное за последние полгода произошло с несколькими крупными криптобиржами.

CNews писал, что в апреле 2021 г. своих пользователей ограбил основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex. В конце апреля 2021 г. он сбежал из страны и увез вместе с собой почти $2 млрд в криптовалюте, принадлежащих пользователям его биржи.

В июне 2021 г. его примером вдохновились создатели африканской криптобиржи Africrypt. Они растворились в воздухе, прихватив биткоины пользователей почти на $2,3 млрд.