Group-IB обнаружила связь кибератак на ИТ-компании с группой Tonto Team

Специалисты Group-IB Threat Intelligence впервые раскрыли подробности кибератак на ведущие российские ИТ-компании летом 2022 г. Среди получателей вредоносной рассылки оказалась и Group-IB, однако система Group-IB Managed XDR обнаружила и заблокировала подозрительные письма. В новом блоге эксперты Group-IB собрали технические доказательства связи выявленной кибератаки с прогосударственной группой Tonto Team, которую многие исследователи относят к Китаю.

Система Group-IB Managed XDR, способная обнаруживать и останавливать сложные киберугрозы, выдала оповещение о блокировке вредоносных писем, которые пришли двум сотрудникам компании. Кроме Group-IB, в получателях значились несколько десятков ведущих ИТ- и ИБ-компаний — все цели находились в России (согласно действующему протоколу они были уведомлены об угрозе).

Для вредоносной рассылки злоумышленники использовали фальшивую почту, зарегистрированную в популярном бесплатном почтовом сервисе GMX Mail (Global Message eXchange). Однако сама переписка велась от имени реального сотрудника ИБ-компании, якобы отправившего «протокол встречи» с обсуждением безопасности облачной инфраструктуры.

В ходе исследования специалисты Group-IB Threat Intelligence получили несколько доказательств причастности к этой атаке прогосударственной группы Tonto Team (aka HeartBeat, Karma Panda, CactusPete, Bronze Huntley, Earth Akhlut), которую эксперты связывают с Китаем.

Хакеры использовали фишинговые электронные письма для доставки документов Microsoft Office, которые были созданы в компоновщике вредоносных RTF-эксплойтов Royal Road Weaponizer. Этот инструмент уже давно активно используется китайскими прогосударственными группами.

В ходе атаки был обнаружен бэкдор Bisonal.DoubleT. Этот инструмент является уникальной разработкой китайской прогосударственной группы Tonto Team и используется хакерами как минимум с 2019 г. Кроме того, атакующие использовали новый загрузчик, который Group-IB назвали TontoTeam.Downloader (aka QuickMute).

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Начиная с 2009 г. Tonto Team нацелена на правительственные, военные, финансовые, образовательные учреждения, а также энергетические, медицинские и технологические компании. Группа изначально работала исключительно по Южной Корее, Японии, Тайваню и США, но к 2020 г. среди ее целей оказались страны Восточной Европы.

В 2023 г. ИТ-компании остаются одной из самых привлекательных мишеней для кибератак, говорится в свежем аналитическом отчете «Эволюция киберпреступности. Анализ, тренды и прогнозы 2022/2023». Tonto Team не раз проявляла интерес к сектору информационных технологий. Например, в марте 2021 группа взломала почтовые серверы закупочной компании и консалтинговой компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения и кибербезопасности, базирующихся в Восточной Европе.

«Геополитический кризис втянул в кибервойну не только хакерские группировки и активистов из стран-участниц конфликта. Свою выгоду пытались извлечь даже страны, которые в нем напрямую не участвуют, — отметила Анастасия Тихонова, руководитель группы исследования сложных угроз Group-IB Threat Intelligence, — Выбор ИТ-компании в качестве цели очевиден: скомпрометированная инфраструктура вендора открывает широкие возможности для атакующих продвинуться дальше по сети и получить доступ к огромному пулу его клиентов и партнеров. В ходе исследования выяснилось, что у Tonto Team это вторая неудачная попытка «пробить» защиту — первая была предпринята летом 2021 Group-IB. Вредоносную рассылку также обезвредила система Group-IB Managed XDR».

В опубликованном блоге специалисты Group-IB Threat Intelligence приводят индикаторы компрометации, связанные с кампанией Tonto Team, а также дают подробный анализ инструментов, техник и процедур (TTPs) группировки, описанных на основе матрицы MITRE ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge). Эти сведения будут полезны ИБ-компаниям, а также руководителям служб информационной безопасности, SOC-аналитикам, специалистам по реагированиям на инциденты, а также компаниям, потенциально находящимся в списке целей Tonto Team.