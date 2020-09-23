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Киберпреступная группировка OldGremlin атаковала крупные компании и банки России

Безопасность Стратегия безопасности

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала успешную атаку преступной группы OldGremlin на российскую медицинскую компанию — злоумышленники полностью зашифровали ее корпоративную сеть и потребовали выкуп в $50 тыс. Несмотря на негласный запрет в среде киберпреступников «не работать по РУ», OldGremlin, состоящая из русскоязычных хакеров, атакует исключительно российские компании — банки, промышленные предприятия, медицинские организации и разработчиков софта.

Начиная с весны этого года, OldGremlin, по оценкам экспертов Group-IB, провела как минимум 9 кампаний по рассылке вредоносных писем якобы от имени союза микрофинансовых организаций «МиР», российского металлургического холдинга, белорусского завода МТЗ, стоматологической клиники, медиахолдинга РБК и др.

В августе этого года в ходе исследования инцидента специалистами Group-IB Threat Intelligence cтали известны подробности удачной атаки преступной группы, получившей название OldGremlin. Жертвой хакеров стала крупная медицинская компания с сетью региональных филиалов. Атака началась с вредоносной рассылки — фишингового письма, написанного якобы от медиахолдинга РБК.

Как установили в Group-IB, на первоначальном этапе атакующие использовали уникальный самописный бэкдор TinyNode, выполняющий функцию первичного загрузчика, который позволяет скачивать и запускать другие вредоносные программы. С его помощью злоумышленники получили удаленный доступ к зараженному компьютеру жертвы, который выступал в качестве плацдарма для разведки, сбора данных и дальнейшего продвижения по сети организации. Как и многие другие группы, для эффективной пост-эксплуатации OldGremlin использовали инструмент для пентестов Cobalt Strike Beacon.

Спустя несколько недель после начала атаки злоумышленники удалили резервные копии организации для того, чтобы лишить ее возможности восстановления данных. С того же сервера в один из выходных дней за несколько часов они распространили свой вирус-шифровальщик TinyCryptor на сотни компьютеров корпоративной сети. В результате атаки работа региональных подразделений компании была парализована — за расшифровку данных злоумышленники потребовали $50 тыс. в криптовалюте.

«OldGremlin — это единственная на данный момент активная русскоязычная группа-оператор шифровальщика, которая несмотря на негласный запрет «работает по РУ» и совершает многоступенчатые целевые атаки на российские компании и банки, используя сложные, как у APT, тактики и техники, — отметил Олег Скулкин, ведущий специалист Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. — По аналогии с группами, которые «работают» по иностранным целям, OldGremlin можно отнести к категории Big Game Hunting («Охота на крупную дичь»), которая объединяет операторов вирусов-шифровальщиков, нацеленных на крупную добычу».

Первая атака OldGremlin, по данным Group-IB Threat Intelligence, была зафиксирована в конце марта — начале апреля 2020 г. Используя актуальную тему с COVID-19, злоумышленники от имени Союза микрофинансовых организаций «МиР» разослали по финансовым организациям рекомендации по обеспечению безопасной работы в период пандемии. Именно тогда впервые атакующими был использован другой самописный бэкдор — TinyPosh, который также по команде управляющего сервера позволяет скачивать и запускать другие вредоносные программы. Вторая атака с его участием произошла 24 апреля — схема была примерно та же, что и в первый раз, но отправителем выступала стоматологическая клиника.

Две недели спустя OldGremlin решили сменить тактику. Они подготовили фейковое письмо от имени российской журналистки РБК, которая якобы приглашала получателей принять участие в «Всероссийском исследовании банковского и финансового сектора во время пандемии коронавируса». «Журналистка» назначала потенциальной жертве (банку) 30-минутное интервью — специально для проведения атаки хакеры создали календарь, в котором и назначали встречу жертве. В отличие от первых писем, сообщение от корреспондента РБК было довольно точно подделано под рассылку медиахолдинга и написано хорошим русским языком. Как и в первых почтовых рассылках, открытие ссылки в письме приводило к тому, что на машину жертвы загружался троян.

После непродолжительных «каникул» группа снова выходит на «охоту» — 13 и 14 августа 2020 г. CERT-GIB зафиксировал две масштабных рассылки вредоносных писем, но на этот раз от имени металлургической̆ компании и вновь от РБК. За двое суток преступники разослали около 250 писем, нацеленных на российские компании из финансовой и производственной отраслей̆.

Уже через несколько дней киберпреступники меняют письмо-приманку, взяв на вооружение главную тему русскоязычных СМИ — белорусские протесты. Утром 19 августа команда CERT-GIB зафиксировала вредоносную рассылку по российским финансовым организациям от имени Минского тракторного завода (МТЗ). «Увы, порядка недели назад в «МТЗ Холдинг» нагрянула проверка прокуратуры. Понятное дело, эти события происходят потому, что мы объявили забастовку Лукашенко», писали авторы письма и просили получателей перейти по ссылке, скачать архив и прислать недостающие документы для проверки. На самом деле, после попытки открытия приложенного к письму файла на компьютер загружается и устанавливается все та же вредоносная программа — бэкдор TinyPosh. Опасные письма — всего их было более полусотни — выявила и нейтрализовала система предотвращения сложных киберугроз Threat Detection System (TDS) Group-IB.

«Отсутствие прочного канала связи между организациями, противостоящими киберпреступности, а также сложная политическая ситуация приводят к появлению новых преступных групп, чувствующих себя в безопасности, — отметил Рустам Миркасымов, руководитель направления Threat Research в Европе, Group-IB — Еще одним фактором, позволяющим киберпреступникам, зарабатывать на выкупе, является недооценка угрозы со стороны бизнеса и отсутствие средств защиты, позволяющих вовремя идентифицировать и нейтрализовать шифровальщика».

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