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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность Threat Hunting Охота за угрозами



30.01.2025 Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали 1
08.11.2024 RED Security SOC: в октябре 2024 г. финансовый сектор подвергся волне кибератак 1
07.11.2024 Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире 1
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам 1
02.10.2024 Android-устройства в России атаковали более 30 млн раз с начала года 1
14.08.2024 Angara Security представила топ ИТ-профессий в кибербезопасности: кто нужен, кого продолжат искать 1
06.08.2024 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии 2024 г. кратно выросло число атак на сферы телекоммуникаций и строительства 1
04.04.2024 «Лаборатория Касперского»: в 2023 году наиболее атакуемыми отраслями стали промышленность, финансы и ИТ 1
12.03.2024 Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак 1
22.02.2024 Киберпреступный триумвират: F.A.С.С.T. назвала главные киберугрозы 2024 года — шпионы, хактивисты, вымогатели 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
22.12.2023 Вымогатели, утечки, фишинг: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные киберугрозы 2023 года 1
21.12.2023 Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут 1
19.12.2023 Бывшую Group-IB, основателя которой посадили на 14 лет, отлучают от ИТ-инфраструктуры госкомпаний, банков и операторов связи 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
15.11.2023 Злоумышленники обратили внимание на здравоохранение и телеком: «Лаборатория Касперского» представила статистику по киберинцидентам 1
27.07.2023 «РТК-Солар»: уровень критических атак на российские компании заметно вырос 1
06.07.2023 Компания F.A.С.С.T. создала Центр кибербезопасности 1
04.07.2023 PT NAD 11.1 с помощью поведенческого анализа выявляет еще шесть вредоносных активностей 1
17.03.2023 Сверьте данные: злоумышленники атакуют российские компании под видом официальных ведомств 1
14.03.2023 Анна Олейникова, Security Vision: Мы внедряем ChatGPT в нашу платформу для подготовки отчетов о расследовании инцидентов 1
22.12.2022 Bi.Zone запустила платформу Cyber Polygon для индивидуальных тренировок 1
13.12.2022 PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка» 1
25.11.2022 Новая услуга BI.ZONE помогает обнаружить следы проникновения в ИТ-инфраструктуру 1
27.10.2022 Positive Technologies представила новую версию PT Network Attack Discovery 1
06.10.2022 Мобилизовались: злоумышленники стали распространять вредоносное ПО под видом повесток 1
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике 1
28.04.2022 PT Sandbox получила новые возможности для проактивного поиска угроз 1
20.04.2022 Positive Technologies представила платформу для защиты промышленности от киберугроз PT ICS 1
04.02.2022 Accenture: мировой рынок ИБ-услуг к 2025 году достигнет объема в $94 млрд 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
Инвестиции в ИБ растут, но количество взломов – тоже. Чем поможет XDR? 1
06.12.2021 Технологии успешного SOC: тактика и стратегия сбора событий 1
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners 1
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 1
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз 1
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC 1
13.04.2021 R-Vision обновила платформу управления данными киберразведки R-Vision TIP 1
19.02.2021 «Кредо-С» и Group-IB представили доступный сервис защиты от киберугроз 1

Публикаций - 57, упоминаний - 57

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1185 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 11
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 7
Microsoft Corporation 24640 6
F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 924 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 4
Cisco Systems 5115 4
Telegram Group 2004 4
R-Vision - Р-Вижн 155 3
GitHub 822 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 308 3
Ростелеком 9713 2
Cisco Systems - Splunk 67 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 2
XDSpy - Хакерская группировка 7 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 300 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
Oracle Corporation 6696 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 2
Газинформсервис - ГИС 275 2
Acronis - Акронис 448 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Wargaming 152 1
Ponemon Institute 85 1
Check Point Software Technologies 760 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1132 1
Schneider Electric 575 1
Honeywell 282 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
X Corp - Twitter 2847 1
NCC Group 16 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 1
Emerson 84 1
Cisco’s Incident Response Services 1 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 165 1
Лаборатория компьютерной криминалистики 24 1
Ротек НПП 29 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 116 4
Лента - Сеть розничной торговли 2086 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Simple Group - Симпл 10 1
Силовые машины 111 1
Yara - Яра 15 1
УТЗ - Ротек АО 3 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 819 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Pandao 24 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1632 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2807 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Uber 331 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 438 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 464 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1028 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Абсолют Банк 230 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Инград - Ingrad 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 971 1
Capital Group 73 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 456 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Colonial Pipeline 33 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4111 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 186 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
Федеральное казначейство России 1779 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 43
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12640 42
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2197 39
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 645 26
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 591 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6677 19
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 719 18
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 16
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7428 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12550 15
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 390 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1910 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1427 13
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2150 12
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 248 11
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 286 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12769 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24170 10
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 164 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13473 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25399 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 10
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 622 9
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 397 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  660 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6138 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5000 8
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 716 8
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 667 8
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 821 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5785 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4458 20
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 97 9
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 8
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 8
Microsoft Windows 15683 8
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 126 7
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 7
F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework 10 6
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 55 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 342 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 4
Linux OS 9968 4
Positive Technologies - PT Sandbox 72 4
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2037 3
F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 6 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 3
Google Android 14014 3
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 3
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 3
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 3
F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
Microsoft PowerView 14 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 2
F.A.C.C.T. TDS Huntbox 3 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 6 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 2
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 2
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 2
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 2
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 41 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 2
Баулин Валерий 43 4
Кислицин Никита 9 3
Луцив Данила 6 3
Рахметов Руслан 56 3
Фесенко Станислав 4 2
Сачков Илья 122 2
Волков Дмитрий 63 2
Коробов Евгений 31 2
Ковтун Андрей 15 2
Шерстобитов Сергей 55 2
Шадаев Максут 1011 2
Леднев Алексей 3 2
Солдатов Сергей 18 2
Данилин Алексей 22 1
Касперский Евгений 323 1
Иванов Андрей 57 1
Fxmsp 6 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Бондарев Владимир 4 1
Сергеев Юрий 11 1
Дрюков Владимир 43 1
Лифшиц Михаил 5 1
Богданова Анна 4 1
Соловей Антон 10 1
Ляпунов Игорь 121 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Чувакин Антон 3 1
Лукацкий Алексей 119 1
Ермаков Кирилл 7 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Тимошенко Андрей 15 1
Прохоренко Михаил 2 1
Ларин Дмитрий 23 1
Ефанов Дмитрий 5 1
Осадчий Илья 1 1
Меджлумов Муслим 19 1
Вишняков Алексей 11 1
Миркасымов Рустам 7 1
Краснов Роман 9 1
Носаков Василий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 6
Европа 21779 5
Африка - Африканский регион 3481 3
Ближний Восток 2945 3
Казахстан - Республика 5534 3
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 3
Сингапур - Республика 1852 2
Индия - Bharat 5455 2
Азия - Азиатский регион 5539 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Канада 4886 1
Германия - Федеративная Республика 12689 1
Франция - Французская Республика 7852 1
Израиль 2732 1
Испания - Королевство 3710 1
Украина 7615 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2746 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Нидерланды 3520 1
Армения - Республика 2281 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 552 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1265 1
Узбекистан - Республика 1727 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 22
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2352 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3473 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1207 8
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 418 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 871 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13537 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8436 5
Слепые зоны 109 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1215 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2311 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8682 4
Энергетика - Energy - Energetically 5090 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2829 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3116 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5837 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6923 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8051 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 292 3
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5364 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 697 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4824 2
Ведомости 1004 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
Открытые системы ИД 174 1
Gartner - Гартнер 3557 7
KuppingerCole Analysts AG 8 3
Forrester Research 821 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 321 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 23 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 843 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1051 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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