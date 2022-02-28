Accenture назвала топ-5 трендов среди киберугроз

Компания Accenture представила данные отчета о современном уровне угроз для корпоративных сетей «Cyber Threat Intelligence Report» по итогам второго полугодия 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Accenture.

Тренд №1: Атаки программ-вымогателей все еще бьют в цель

По данным Accenture, доля атак от программ-вымогателей составила 35% от общего объема всех атак в 2021 г.у, что на 107% больше, чем в 2020 г.

Большое количество таких атак в мире приходится на США: почти 45% от общего объема.

В основном атаки программ-вымогателей используются против предприятий обрабатывающей промышленности, финансового сектора, здравоохранения, ИТ-сферы и строительной отрасли. Атаки вымогателей остаются самыми дорогостоящими для бизнеса. Среди самых активных хакерских группировок названы LockBit и Conti. При этом конечных бенефициаров подобных киберпреступлений отслеживать крайне сложно.

Тренд №2: Цепочки поставок – под ударом

Технологические ландшафты постоянно усложняются, во многих отраслях цепочки поставок становятся все более разветвленными, охватывая разные города, страны и континенты. Усложнение цепочек поставок и отсутствие единой политики работы с данными для всех звеньев становится новой головной болью для компаний.

Существует проблема доступа через партнеров, которая при усложнении рынка становится все более комплексной.

Слабые звенья в цепочках поставках хакеры могут использовать для криптоджекинга (несанкционированного использования чужих устройств с целью скрытого майнинга криптовалют), промышленного шпионажа, развертывания программ-вымогателей и совершения целенаправленных атак. В 2021 г., по данным Accenture, 30% всех инцидентов были связаны с бэкдор-угрозами, то есть несанкционированным доступом к сетям и ПО компаний.

Тренд №3: Бум краж корпоративной информации

На кражи корпоративной информации пришлось 10% всех атак, совершенных в 2021 г.

На черном рынке данных активизировалась торговля скомпроментированными данными для входа в различные системы, в том числе корпоративные. Это пароли для входа, системная информация и файлы использование cookies. Ситуацию усугубляют относительно невысокие цены на такую информацию в даркнете. Доступность данных развязывает злоумышленникам руки для доступа в сети компаний.

Тренд №4: Облака становятся новой целью хакеров

Популярность модели cloud computing несет множество преимуществ для бизнеса, но одновременно привлекает внимание хакеров к системам хранения данных в облаке.

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Злоумышленники все чаще используют инфраструктуру публичных облаков как плацдарм для атак.

Один из потенциальных сценариев здесь – криптоджекинг (криптомайнинг). Хакеры используют чужие вычислительные ресурсы для «майнинга» криптовалют. При этом далеко не все компании контролируют облачную инфраструктуру так же хорошо, как локальные серверы.

Перенос процессов в облака усложняет задачу по защите данных, однако зачастую риски являются надуманными. 74% опрошенных IDG и Accenture компаний считают размещение данных в облаках безопасным. 73% заявили, что в результате миграции они получили лучший уровень информационной безопасности.

Более того, высокий уровень защиты данных сегодня входит в топ-3 факторов при принятии решения о переходе в облако. Еще в 2016 г. более 50% компаний называли ИБ-риски главным барьером для миграции. Но уже в конце 2017 г. столько же организаций указали надежность защиты данных как одну из причин переноса ИТ-систем в облако.

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Тренд №5: Дальнейшее развитие технологий для поиска уязвимостей

Эксперты Accenture отмечают значительный рост рынка подпольных технологий для поиска уязвимостей, которые позволяют злоумышленникам получить несанкционированный доступ к корпоративным сетям. Общие меры защиты для компаний включают реализацию принципа «нулевого доверия», мониторинг сетевой безопасности, строгий контроль доступа в сеть и всех конечных точек пользователей.

По словам Андрея Тимошенко, руководителя практики информационной безопасности Accenture в России, приведенные в исследовании тренды актуальны и для России, но с определенными оговорками.

Например, в России переход в облака находится условно на ранней стадии, поэтому все возможные последствия использования недостаточно защищенных облаков отечественному рынку только предстоит ощутить.

«В отношении вирусов-шифровальщиков есть ряд факторов, позволяющих утверждать, что у нас это распространено в меньшей степени. С одной стороны, «русские хакеры» (если они существуют) не хотят связываться с нашими правоохранительными органами, поэтому стараются не атаковать российские компании. С другой стороны, есть основания полагать, что отечественное антивирусное ПО эффективнее работает против вирусов-шифровальщиков. Ну, и наконец, у нас обязательные требования сообщать государственным регуляторам о компьютерных атаках распространяются в основном на банки и объекты критической информационной инфраструктуры. Остальные компании, вероятно, не раскрывают эту информацию. А те, кто должны сообщать, часто просто не знают о том, что их взломали. Поэтому мы знаем только о самых громких случаях», - отметил Андрей Тимошенко.

Полный комплекс мер противодействия для каждого типа угроз подробно представлен в отчете «Cyber Threat Intelligence Report 2021».

О компании Accenture

Accenture –международная компания, предоставляющая широкий спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных сервисов, технологий и операций, направленных на цифровизацию бизнеса. Более 624 тыс. сотрудников компании работают в 120 странах мира.