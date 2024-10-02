«Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач

Группа компаний «Гарда» и компания Security Vision объявили об интеграции платформы Security Vision TIP и сервиса данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence». Объединенный сервис предоставит заказчикам доступ к уникальным специализированным потокам данных об угрозах и возможность быстрой интеграции фидов в системы управления средствами защиты.

Самостоятельное обогащение всего арсенала современных средств защиты информации данными о киберугрозах требует времени и ресурсов. TI-платформы позволяют автоматизировать процесс за счет аккумуляции данных из нескольких сервисов различных вендоров, предоставляя заказчикам информацию в едином интерфейсе.

«Сервис «Гарда Threat Intelligence» передает заказчикам данные о новых кибератаках и помогает создавать многоуровневую защиту, что снижает нагрузку на сотрудников мониторинговых центров ИБ, — сказал Илья Селезнев, руководитель продукта «Гарда TI». — Каждый день центр компетенций группы компаний «Гарда» обрабатывает около 100 тыс. и фиксирует до 60 тыс. новых индикаторов компрометации (IoC), большая часть из которых уникальна. Интеграция с Security Vision TIP расширит объем данных об угрозах для клиентов сервиса, а значит, повысит эффективность предотвращения кибератак».

«Интеграция с сервисом «Гарда TI» расширяет выбор поставщиков данных, с которыми могут работать клиенты, предлагая доступ к уникальным специализированным фидам, — сказал Роман Овчинников, директор департамента внедрения Security Vision. — Так, заказчики могут выбрать наиболее подходящие решения для своих бизнес-задач, формируя безопасную информационную среду».

Security Vision Threat Intelligence Platform (TIP) — это платформа автоматического сбора индикаторов компрометации, последующего их обнаружения посредством анализа потоков событий от ИТ-инфраструктуры организации в режиме реального времени и ретроспективно, а также выполнение процедур автоматического реагирования (распространение IoC на СЗИ, блокировка вредоносной активности на конечных узлах и др.).

Security Vision TIP проводит нормализацию полученных данных и обогащение IoC дополнительными данными, позволяет агрегировать признаки угроз из коммерческих фидов и фидов из открытых источников, публичных платформ и сервисов с помощью нескольких способов и протоколов. Платформа ведет обработку файлов в форматах STIX2, XML, JSON, CSV, TXT и др., поступающих по различным протоколам, например, API (HTTP), IMAP, POP3, ODBC, JDBC, Syslog и др. Аналитическая база формируется из поступающих в систему индикаторов компрометации (хэши, email-адреса и домены, IP и URL), данных об атаке (ключи реестра, JARM и процессы), а также обогащается стратегическими атрибутами.

Сервис «Гарда Threat Intelligence» предоставляет структурированные данные о киберугрозах на основании анализа большого количества источников. Это позволяет компаниям прогнозировать использование злоумышленниками новых техник и тактик, предпринимать защитные меры сообразно характеру угрозы и степени риска.

В «Гарда Threat Intelligence» содержится информация о бот-сетях, источниках DDoS- и brute force-атак, фишинговых, майнинговых и спамерских ресурсах, а также о прокси и VPN-серверах, Tor-источниках и других подозрительных данных. Кроме того, в системе имеется собственная база Geo IP, которая позволяет настраивать политики безопасности межсетевых экранов, проводить расследования инцидентов информационной безопасности и многое другое. «Гарда TI» работает как на обнаружение инцидентов, так и для предотвращения их возникновения.