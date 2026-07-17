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ИКС ИКС Безопасность Гарда TI Гарда Threat Intelligence

Гарда TI – сервис обогащения данных о киберугрозах. Его пользователи получают регулярно обновляемые сведения о признаках и индикаторах вредоносной активности на основе данных из открытых и собственных источников аналитического центра группы компаний «Гарда».

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2026 Solar SIEM меняет подход к SIEM: от настройки под конкретную инфраструктуру – к готовой экспертизе для компаний разного масштаба 1
16.06.2026 «Гарда» и «РуСИЕМ» расширяют возможности мониторинга и выявления киберугроз 2
09.06.2026 «Гарда» объединила кластеризацию и риск-скоринг хостов для поиска скрытых атак 1
25.05.2026 «КСБ-Софт» на 11% ускорила реагирование на кибератаки благодаря индикаторам Solar TI Feeds 1
27.04.2026 Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников 3
01.04.2026 В «Гарда TI Feeds» доступны индикаторы компрометации ФСТЭК России 2
09.02.2026 «Гарда»: 29% российских компаний пережили более 10 кибератак за 2025 год 1
05.02.2026 Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад 1
21.01.2026 «Гарда» расширила защиту веб-сервисов за счет интеграции WAF и TI Feeds 5
25.12.2025 «Гарда»: APT-группировки целятся в российский госсектор 1
11.12.2025 «Гарда» дает бизнесу достоверные данные для своевременной защиты 4
02.12.2025 Пользователи платных фидов быстрее анализируют инциденты и блокируют угрозы 3
21.08.2025 «Гарда» усиливает превентивную аналитику данными MITRE и «ФинЦЕРТ» 2
01.04.2025 «Гарда» помогает бизнесу опережать злоумышленников 3
12.03.2025 Центр экспертизы «Гарда» поможет бизнесу снизить операционные риски информационной безопасности 1
28.01.2025 Подтверждена совместимость R-Vision TIP и «Гарда Threat Intelligence» 3
11.12.2024 «Гарда» автоматизирует анализ киберугроз 2
09.10.2024 «Гарда» выпустила новую версию «Гарда Threat Intelligence» 3
02.10.2024 «Гарда» и Security Vision создадут безопасную информационную среду для решения бизнес-задач 2
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 4
16.04.2024 «Гарда Deception» повышает скорость и точность обнаружения атак 1
20.09.2023 Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1

Публикаций - 24, упоминаний - 49

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 2
R-Vision - Р-Вижн 267 2
Ростелеком 10955 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 1
ИКС 539 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Check Point Software Technologies 829 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 1
Информзащита 942 1
Telegram Group 2946 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 608 1
Код Безопасности 814 1
RuSIEM - РуСИЕМ 10 1
Кейсистемс - КСБ-СОФТ 6 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 1
TenIT - Тэнит 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 21
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 954 13
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 700 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14280 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 8
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5796 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 5
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 97 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4561 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1963 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1063 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 3
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 954 3
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 641 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 440 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 617 3
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1047 3
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 826 2
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 34 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4185 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 695 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  871 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2789 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 326 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4475 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2486 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7608 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13723 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 791 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 417 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 4
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 4
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 2
OISF - Suricata IPS/IDS 24 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 18 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5735 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 28 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar SIEM 9 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NPM - Гарда Network Health Monitoring 2 1
Linux OS 11542 1
Microsoft Windows 16894 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 1
Microsoft Windows PowerShell 250 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Microsoft Windows Remote Assistance - Microsoft Windows Remote Management - Microsoft WinRM 24 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1037 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 30 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 81 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 73 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 1
Селезнев Илья 15 15
Мальцев Алексей 20 2
Афонин Александр 6 1
Пыжов Станислав 7 1
Ненахов Александр 4 1
Червова Анастасия 1 1
Зыбнев Сергей 1 1
Шипицын Михаил 1 1
Рябова Галина 27 1
Кузнецов Павел 42 1
Чулков Валерий 33 1
Самохвалов Александр 6 1
Каталков Дмитрий 6 1
Полякова Елена 12 1
Скулкин Олег 82 1
Батранков Денис 12 1
Овчинников Роман 13 1
Грибанов Станислав 21 1
Подкопаев Роман 7 1
Сафонов Лука 31 1
Ковалевский Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 12
Беларусь - Белоруссия 6295 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12314 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11722 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1402 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5728 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10358 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27318 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 625 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3036 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1204 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 931 1
Английский язык 7033 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4022 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2329 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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