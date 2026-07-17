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ИКС ИКС Безопасность Гарда TI Гарда Threat Intelligence
Гарда TI – сервис обогащения данных о киберугрозах. Его пользователи получают регулярно обновляемые сведения о признаках и индикаторах вредоносной активности на основе данных из открытых и собственных источников аналитического центра группы компаний «Гарда».
СОБЫТИЯ
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ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
|Селезнев Илья 15 15
|Мальцев Алексей 20 2
|Афонин Александр 6 1
|Пыжов Станислав 7 1
|Ненахов Александр 4 1
|Червова Анастасия 1 1
|Зыбнев Сергей 1 1
|Шипицын Михаил 1 1
|Рябова Галина 27 1
|Кузнецов Павел 42 1
|Чулков Валерий 33 1
|Самохвалов Александр 6 1
|Каталков Дмитрий 6 1
|Полякова Елена 12 1
|Скулкин Олег 82 1
|Батранков Денис 12 1
|Овчинников Роман 13 1
|Грибанов Станислав 21 1
|Подкопаев Роман 7 1
|Сафонов Лука 31 1
|Ковалевский Александр 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166340 12
|Беларусь - Белоруссия 6295 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
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