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Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности

Группа компаний «Гарда» обновила сервис обогащения данных о киберугрозах. «Гарда Threat Intelligence 2.1» позволяет заказчикам определять принадлежность IP-адреса к определенному городу, региону или стране, помогает обнаружить угрозы и быстро принять решение о блокировке потенциального вредоноса. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Новая версия сервиса обогащения данных о киберугрозах «Гарда Threat Intelligence» («Гарда TI») дополнена актуальной базой GeoIP, которая ежемесячно обновляется производителем. Технология применяется в случаях, когда необходимо формировать правила на основе географической принадлежности IP-адресов: при настройке шлюзов безопасности и файерволов, для защиты веб-сервисов. Интерфейс новой версии сервиса позволяет выгружать IP-адреса в форматах .csv и .mmdb.

Обновления «Гарда TI» позволяют заказчикам принимать участие в развитии сервиса, сообщая производителю об актуальных для них угрозах. Информация об обнаруженной клиентом угрозе поступает в аналитический центр группы компаний и после верификации попадает в общую базу фидов.

«Совместное участие заказчиков и вендора в обнаружении и анализе угроз дает возможность быстрее выявлять паттерны и характеристики атак и способствует более быстрому и точному реагированию на угрозы. Заказчик получает более эффективный инструмент, продукт – развивается. Обогащение сервиса новыми данными усиливает его и позволяет другим клиентам группы компаний повышать эффективность систем информационной безопасности», – сказал Илья Селезнев, руководитель продукта «Гарда Threat Intelligence».

«Гарда TI 2.1» обеспечивает заказчиков готовыми сигнатурами за счет доступности правил YARA и Suricata. «Эти правила регулярно обновляются и учитывают актуальность фидов. Кроме того, эксперты нашего аналитического центра готовы помочь в создании индивидуальных правил для интеграции в средства защиты информации заказчика», – сказал Илья Селезнев.

В новой версии «Гарда Threat Intelligence» реализована технология поиска индикаторов вредоносных фреймворков на основе их активности и используемых ими артефактов, в том числе JARM-отпечатков. Это позволяет поддерживать релевантность базы индикаторов вредоносных фреймворков, например, Cobalt Strike. «Уникальность фидов «Гарда TI» в том, что они учитывают особенности атак на российские ресурсы. Другие источники, которые включают более широкий контекст, также используются, но акцент при формировании базы фидов сделан именно на отечественной специфике», – сказал Илья Селезнев.

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Безопасность

В версию сервиса «Гарда Threat Intelligence 2.1» добавлен новый тип индикатора – значения хэш функций md5 и sha256. Готовые сигнатуры дают возможность обнаруживать неочевидную вредоносную активность.

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Гарда – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в крупнейших государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель группы компаний построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.

Гарда Threat Intelligence – сервис сбора данных о киберугрозах для обогащения систем безопасности и своевременной реакции на актуальные векторы атак.

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