Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, предупредила Facebook о масштабной атаке на пользователей Facebook Messenger в 84 странах мира, включая Россию. Специалисты Group-IB Digital Risk Protection обнаружили 5,7 тыс. мошеннических рекламных публикаций и около 1 тыс. поддельных профилей социальной сети, которые использовались в данной схеме.

Количество пользователей Facebook Messenger в мире превышает 1,3 млрд, а сама соцсеть по-прежнему сохраняет звание самой популярной в мире — ее используют около 2,7 млрд человек. Не удивительно, что мошенники проявляют к Facebook повышенный интерес и пытаются использовать все новые способы для кражи учетных данных.

Впервые эксперты Group-IB Digital Risk Protection зафиксировала мошенническую схему летом 2020 г. — злоумышленники распространяли ссылки на скачивание несуществующего «обновления» Facebook Messenger. В апреле 2021 г. число фейковых постов в Facebook, предлагающих установить «последнее обновление» мессенджера, достигло 5,7 тыс.. Атаке подверглись пользователи из 84 стран мира, в том числе России, Европы, Азии, региона MEA, Северной и Южной Америки.

Чтобы усыпить бдительность пользователей, мошенники использовали в аккаунтах, с которых распространялись сообщения, названия, созвучные популярному мессенджеру: Messanger, Meseenger, Masssengar и т.д., а в качестве аватарки загружали официальную иконку приложения. В самих рекламных публикациях говорилось о новых функциях мессенджера, причем как реальных, так и вымышленных — например, предлагали скачать несуществующую Gold-версию мессенджера.

В самом сообщении содержалась короткая ссылка, созданная с помощью сервисов linktr.ee, bit.ly, cutt.us, cutt.ly, rb.gy , однако, перейдя по ней, пользователи попадали на фишинговый сайт с фиктивной формой для авторизации. В итоге жертва рисковала потерять доступ к своему аккаунту, а также «слить» другие свои персональные данные — номер телефона и электронную почту. В дальнейшем они могут быть использованы киберпреступниками для вымогательства, рассылки спама или проданы на хакерских форумах.

«Злоумышленники не только умело играют на человеческих чувствах — любопытство, страх, жажда наживы, но и используют технологии продвижения, обхода модерации и маскировки своих мошеннических схем, — сказал Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection. — Для того чтобы выявить эти схемы и защитить пользователей, бренды должны на несколько шагов опережать злоумышленников, выявить и заблокировать всю мошенническую цепочку — от начала до конца, а решения для защиты от цифровых рисков могут стать в этом случае «серебряной пулей».

Исследование мошеннической схемы с Facebook Messenger было проведено с использованием новой платформы Group-IB Digital Risk Protection. Благодаря применению нейросетей, искусственного интеллекта и автоматизированного графового анализа данных о киберугрозах Group-IB Threat Intelligence & Attribution, система DRP позволяет в режиме реального времени отслеживать инфраструктуру мошенников и ликвидировать ее еще на этапе подготовки атак.