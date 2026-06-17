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F6 F.A.C.C.T. DRP F.A.C.C.T. Digital Risk Protection F.A.C.C.T. URP F.A.C.C.T. Unified Risk Platform
- Unified Risk Platform — единая платформа решений и сервисов Group-IB для защиты от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Платформа объединяет возможности защиты внутренней инфраструктуры компании, ее внешнего периметра, ее интеллектуальной собственности (бренда), а также защиту предоставляемых ею сервисов от мошенничества, направленного на ее клиентов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
F6 и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
|Гончаров Станислав 36 18
|Бусаргин Андрей 26 15
|Егоров Евгений 40 10
|Тутон Екатерина 9 5
|Сачков Илья 126 4
|Морев Дмитрий 11 4
|Синицына Мария 22 3
|Князева Анастасия 13 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 438 3
|Каргалев Ярослав 22 3
|Бутерин Виталий 30 3
|Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 11 2
|Карлова Дарья 5 2
|Сапов Александр 7 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Лебедев Иван 21 2
|Берман Даниил 1 1
|Добрынин Алексей 1 1
|Андрух Алина 3 1
|Saylor Michael - Сэйлор Майкл 4 1
|Carlson Tucker - Карлсон Такер 4 1
|Огнева Мария 1 1
|Переходюк Эвелина 4 1
|Ганиева Элина 1 1
|Остроухов Кирилл 1 1
|Демкин Роман 2 1
|Савин Илья 2 1
|Мишустин Михаил 776 1
|Калинин Александр 185 1
|Хинштейн Александр 147 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Абрамков Александр 44 1
|Куранда Антон 8 1
|Русаков Дмитрий 6 1
|Дермер Павел 1 1
|King Stephen - Кинг Стивен 51 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 670 1
|Пермяков Руслан 21 1
|Ионов Максим 6 1
|Курмаев Рустам 39 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
|Ведомости 1422 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 1
|Известия ИД 747 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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