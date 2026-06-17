Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196214
ИКТ 15123
Организации 11640
Ведомства 1503
Ассоциации 1101
Технологии 3574
Системы 26881
Персоны 85613
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 894

F6 F.A.C.C.T. DRP F.A.C.C.T. Digital Risk Protection F.A.C.C.T. URP F.A.C.C.T. Unified Risk Platform

  • Unified Risk Platform — единая платформа решений и сервисов Group-IB для защиты от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Платформа объединяет возможности защиты внутренней инфраструктуры компании, ее внешнего периметра, ее интеллектуальной собственности (бренда), а также защиту предоставляемых ею сервисов от мошенничества, направленного на ее клиентов.  

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.06.2026 F6 обнаружила вредоносные сайты с криптодрейнерами для инвесторов 1
07.05.2026 Похищение бравлеров: F6 обнаружила фишинговые схемы для кражи аккаунтов в Brawl Stars 1
05.05.2026 Мир, труд, скам: RuStore и F6 предупредили о мошеннических схемах на майских праздниках 1
22.04.2026 Стилер-крипер: приложение для кражи данных распространяют под видом модов и читов для Minecraft 1
01.04.2026 Пульс в красной зоне: мошенники распространяют ВПО через поддельные ресурсы для любителей бега и ЗОЖ 1
26.03.2026 В 2025 г. мошенники похитили через атаки на детей более 1 млрд рублей 1
10.03.2026 Аналитики F6 обнаружили почти 500 сайтов для схем инвестиционного мошенничества 1
10.03.2026 Ставка на зеро: фиктивные свидания переместились в Telegram-казино 1
03.03.2026 RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников 1
02.03.2026 F6 оценила количество слитых в интернет кинопремьер в 2025 году 1
02.03.2026 Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории 2
02.03.2026 Черная метка: рынок онлайн-пиратства в Рунете сжался до $34,4 млн 1
04.02.2026 Обманный курс: мошенники похищают деньги туристов из России при обмене валюты через Telegram 1
29.12.2025 Сомнительные итоги года: мошенники придумали новые способы угона аккаунтов в Telegram 1
24.12.2025 Это на Новый год: RuStore и F6 предупредили о самых опасных схемах новогоднего мошенничества 1
26.11.2025 F6 и RuStore: средняя сумма ущерба от мошеннических атак выросла на 66% к «Черной пятнице» 1
13.10.2025 F6 обнаружила новую схему кражи персональных данных 1
07.10.2025 F6: мошенники атаковали владельцев домашних животных 1
29.09.2025 F6: образы блогеров-миллионников помогли мошенникам похитить не менее 300 млн рублей 1
25.09.2025 Скам на экспорт: F6 назвала самые популярные мошеннические схемы, пришедшие из России в Белоруссию 1
26.08.2025 F6 и Sminex заблокировали 63 ресурса, имитирующих бренд девелопера элитной недвижимости 1
16.07.2025 «Столото»" и F6 заблокировали почти 5 тысяч мошеннических ресурсов за первое полугодие 2025 года 1
10.07.2025 Половина кинопрокатных премьер утекает в интернет 1
18.06.2025 F6 запустила открытую платформу для борьбы с киберугрозами 1
02.06.2025 Мошенники угоняют аккаунты в Telegram, обещая подарить популярную игрушку «Лабубу» 1
12.05.2025 F6: мошенники запустили инвестскам в стиле Telegram для атаки на релокантов и пользователей VPN 1
21.04.2025 F6 составила рейтинг популярных поставщиков нелегального контента 1
18.04.2025 F6: мошенники используют пасхальную тематику для обмана пользователей Telegram 1
09.04.2025 Море за рубль: новый сценарий мошенничества для отдыхающих на российских курортах 1
05.03.2025 F6: злоумышленники похищают аккаунты в Telegram ради звезд и NFT-подарков 1
20.02.2025 «Столото» и F6 заблокировали более 10,5 тыс. мошеннических ресурсов в 2024 году 1
18.11.2024 Скам от первого лица: F.A.C.C.T. зафиксировал использование дипфейков Дональда Трампа в криптомошенничестве 1
12.11.2024 Куда летят Telegramы: угонщики аккаунтов в мессенджерах могут зарабатывать до 2,5 млн рублей в месяц 1
16.08.2024 Эксперты F.A.С.С.T. зафиксировали активное распространение схем инвестиционного мошенничества 1
04.06.2024 F.A.C.C.T.: студии пиратской озвучки заработали в 2023 году более 61 миллиона рублей 1
14.05.2024 F.A.C.C.T.: российский рынок онлайн-пиратства сократился на 16% в 2023 году 2
14.05.2024 Российские онлайн-пираты потеряли больше половины доходов за пять лет 2
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
24.08.2023 F.A.C.C.T. обнаружила с начала года более 2000 фишинговых сайтов для кражи аккаунтов в Telegram и WhatsApp 1
29.03.2023 Group-IB: доля автоматизации в мошеннических схемах достигла 80% 1

Публикаций - 68, упоминаний - 83

F6 и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 903 66
Telegram Group 2864 28
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 83 7
TeamViewer 136 6
AnyDesk Software GmbH 56 6
S8 Capital - С8 Капитал 48 5
Meta Platforms - Facebook 4601 3
Yandex - Яндекс 9053 2
Apple Inc 13038 2
Leta Group - Лета Групп 281 2
Roblox Corporation 92 2
Adevinta - Kufar - Куфар 2 1
Entrust - Onfido 2 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
X Corp - Twitter 2929 1
Sony 6717 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 373 1
Valve Software 247 1
Data Matrix - Дата Матрикс 89 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 1
PUBG Corporation 54 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 275 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
2domains 4 1
HamsterSoft 12 1
hoster.by 7 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Meta Platforms 169 1
RuMarket 14 1
T.Hunter 74 1
Рустам Курмаев и партнеры 33 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 61 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 3
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Белпочта - Белпошта 7 1
Naspers - Prosus Ventures - OLX Group 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Tesla Motors 448 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
Верный - торговая сеть 323 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 230 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Papa John’s - Папа Джонс 18 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
Стример НПО 24 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5912 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 3
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 127 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5569 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13569 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 294 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 572 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 954 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34142 54
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6293 49
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 198 45
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11638 37
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9104 36
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2544 33
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5669 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60726 25
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1901 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9190 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14084 21
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 585 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9233 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13594 15
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2693 14
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1032 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13007 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26066 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35574 10
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 347 10
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 10
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 196 10
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 10
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1131 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12762 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21405 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63835 9
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 706 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18173 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8070 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6622 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7873 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5465 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13440 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4637 7
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 270 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1806 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7833 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26450 6
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 426 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1010 10
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 124 9
ByteDance - TikTok 349 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 6
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 22 6
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 39 6
AeroAdmin - программа удаленного доступа к компьютеру 11 6
Google Android 15122 5
VK RuStore - Рустор 599 5
Google YouTube - Видеохостинг 2978 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 910 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7551 3
Apple iOS 8520 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3519 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 636 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 421 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 3
F6 - F6 Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 14 3
Apple - App Store 3075 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 703 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 392 2
Discord 177 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 132 2
Google Android Package Kit - APK 286 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Brawl Stars - Компьютерная игра 9 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 67 1
NFCGate - Вредоносное ПО 29 1
F6 - Антифишинг 1 1
Архитех ИИ - Kodik 15 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 83 1
Rakuten Viber 664 1
Microsoft Windows 16756 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 36 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 177 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 261 1
JavaScript - JS - язык программирования 1393 1
Apple iCloud 306 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1264 1
Гончаров Станислав 36 18
Бусаргин Андрей 26 15
Егоров Евгений 40 10
Тутон Екатерина 9 5
Сачков Илья 126 4
Морев Дмитрий 11 4
Синицына Мария 22 3
Князева Анастасия 13 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 438 3
Каргалев Ярослав 22 3
Бутерин Виталий 30 3
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 11 2
Карлова Дарья 5 2
Сапов Александр 7 2
Волков Дмитрий 69 2
Лебедев Иван 21 2
Берман Даниил 1 1
Добрынин Алексей 1 1
Андрух Алина 3 1
Saylor Michael - Сэйлор Майкл 4 1
Carlson Tucker - Карлсон Такер 4 1
Огнева Мария 1 1
Переходюк Эвелина 4 1
Ганиева Элина 1 1
Остроухов Кирилл 1 1
Демкин Роман 2 1
Савин Илья 2 1
Мишустин Михаил 776 1
Калинин Александр 185 1
Хинштейн Александр 147 1
Колокольцев Владимир 44 1
Абрамков Александр 44 1
Куранда Антон 8 1
Русаков Дмитрий 6 1
Дермер Павел 1 1
King Stephen - Кинг Стивен 51 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 670 1
Пермяков Руслан 21 1
Ионов Максим 6 1
Курмаев Рустам 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 164003 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54342 7
Азия - Азиатский регион 5875 7
Турция - Турецкая республика 2584 6
Европа 24879 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47181 3
Беларусь - Белоруссия 6234 3
Германия - Федеративная Республика 13128 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 3
Украина 7899 3
Казахстан - Республика 5984 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1230 2
Армения - Республика 2431 2
Ближний Восток 3129 2
Франция - Французская Республика 8123 2
Чехия - Чешская Республика 1343 2
Узбекистан - Республика 1972 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18897 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8462 1
Польша - Республика 2026 1
Сингапур - Республика 1936 1
Индия - Bharat 5827 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Америка Южная 884 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1404 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 457 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 277 1
Нидерланды - Амстердам 627 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3131 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2219 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 1
Грузия 1320 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Болгария - Республика 797 1
Нидерланды 3713 1
Малайзия 915 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 911 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52841 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56947 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5065 12
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26929 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8145 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17955 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11625 8
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 857 8
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 65 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3769 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3302 7
Азартные игры - Лотерея 220 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8747 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7282 6
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1313 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 607 5
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 341 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6643 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1914 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10145 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5498 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1158 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3799 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5522 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1826 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3050 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6646 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 3
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 258 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 783 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33243 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 3
Паспорт - Паспортные данные 2814 3
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Ведомости 1422 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 1
Известия ИД 747 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 144 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
TNS Kantar 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 709 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 94 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Международный женский день - 8 марта 415 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450307, в очереди разбора - 728227.
Создано именных указателей - 196214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще