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Lazarus Хакерская группировка BlueNorOff Andariel



19.12.2024 Lazarus атакует атомную промышленность новым вредоносным ПО

Эксперты Kaspersky GReAT обнаружили новую волну ключевой операции кибергруппы Lazarus — Operation DreamJob. Злоумышленники заражают инфраструктуру компаний через файловые архивы, которые распространяются под видом тестов на оценку навыков кандидатов на ИТ-позиции. В числ
24.10.2024 Группа Lazarus использовала уязвимость нулевого дня в Chrome для кражи криптовалюты

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили сложную кампанию группы Lazarus. Для атак на пользователей по всему миру злоумышленники создали вредоносный сайт для онлайн-игры в танки, в которой якобы можно получать награды в криптовалюте. С его помощью они эксплу
03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США

Финансовая выгода приоритетнее Специалисты Symantec выявили, что северокорейская группировка Andariel (известная также как Stonefly, APT45, Silent Chollima, Onyx Sleet) продолжает атаковать компании в Соединенных Штатах ради финансовой выгоды, несмотря на предъявленные обвинения и объя
18.12.2023 Северокорейские хакеры начали взламывать макбуки новым трояном, простым, но эффективным

ртв, среди которых - банки и криптобиржи. Сейчас эта сумма определенно намного больше. BlueNorOff и Lazarus совместно осуществили и крупнейшее криптоограбление в истории, похитив с криптомоста

01.12.2023 Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках

День номер ноль Северокорейские хакеры из группировки Lazarus отыскали уязвимость нулевого дня в программном обеспечении (ПО) MagicLine4NX и с его помощью осуществляют атаки через «цепочки поставок». MagicLine4NX - это программный комплекс для аут
08.11.2023 «Лаборатория Касперского» выявила новую кампанию Lazarus с использованием легитимного ПО

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую кампанию группы Lazarus, направленную на организации по всему миру. Для заражения использовалось легитимное ПО, предназначенное для шифрования веб-коммуникаций с помощью цифровых сертификатов. Результаты иссле
30.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую сложную кампанию кибергруппы Andariel

и Касперского» обнаружили новый инструмент в арсенале кибергруппы Andariel, которая входит в состав Lazarus. Это троянец удалённого доступа, который получил название EarlyRat. Andariel использу
03.01.2023 Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег»

Снова на сцене Одно из подразделение хакерской группировки Lazarus, которая предположительно связана со спецслужбами Северной Кореи, усиленно атакует ве
16.11.2022 Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру

Хакеры активизировались Северокорейская группировка Lazarus обновила вредоносное ПО DTrack и распространило его по всему миру, следует из отчета «Лаборатории Касперского». Бэкдор используется хакерами для разных целей. Например, для взлома банко
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США

г. из инфраструктуры онлайн-игры Axie Infinity. Это игра, которая предлагает игрокам возможность заработка в криптовалюте (play-to-earn). Игра была взломана хакерами северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось вернуть контроль над активами на сумму
09.08.2022 Кибергруппа из Северной Кореи атакует компании по всему миру, в том числе в России

Касперского» обнаружили новые атаки Andariel, северокорейской кибергруппы, которая входит в состав Lazarus. В них используются модификации известного ПО DTrack, а также новая программа-вымогат
24.06.2021 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых атак программ-вымогателей

ергруппа Andariel, которая, по данным Корейского агентства финансовой безопасности, входит в состав Lazarus. Основные цели Andariel — получение прибыли и кибершпионаж. С 2017 года группа атакуе
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов

года обобрали криптобиржи США, Израиля, Европы и Японии на сотни миллионов долларов. Организация под условным наименованием CryptoCore, стоящая за этими операциями, тесно связана с кибергруппировкой Lazarus, которая считается детищем северокорейских спецслужб. Еще в 2020 г. деятельность CryptoCore была описана экспертами компании ClearSky. В исследовании говорилось, что атаки начались в 20
25.02.2021 «Лаборатория Касперского»: Lazarus атакует оборонные предприятия по всему миру

В середине 2020 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную кампаниюAPT-группы Lazarus. Злоумышленники расширили своё портфолио атаками на оборонную промышленность, в которых они использовали вредоносное ПО ThreatNeedle, относящееся к кластеру Manuscrypt. В результате ата
16.11.2020 Eset раскрыла новую серию атак Lazarus

Эксперты международной антивирусной компании Eset обнаружили серию атак, за которой стоит одна из самых известных северокорейских группировок Lazarus. Жертвами хакеров стали пользователи государственных и банковских сайтов в Южной Корее. Для доставки вредоносного ПО злоумышленники использовали необычный механизм, маскируясь под украд
27.08.2020 Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи

Это всё GDRP. Честно-честно Северокорейская кибергруппировка Lazarus переключилась с традиционных финансовых учреждений на криптобиржи, считают эксперты компании F-Secure. По их данным, участники Lazarus стоят за рассылкой системным администратора
22.07.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила серию атак Lazarus на устройства Windows, Linux и macOS

По данным «Лаборатории Касперского», как минимум с весны 2018 года APT-группа Lazarus проводит атаки с использованием продвинутого фреймворка MATA. Его особенность заключа
23.08.2018 Группировка Lazarus атаковала криптовалютную биржу с помощью Mac-зловреда

Исследователи из «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную операцию известной группировки Lazarus. Атака получила название AppleJeus, и ее целью стала криптовалютная биржа в Азии. В сеть жертвы злоумышленники проникли с помощью зараженного ПО для торговли криптовалютами. Примечатель
25.04.2018 ESET: хакеры Lazarus переключились на Центральную Америку

Специалисты ESET обнаружили новые следы активности кибергруппы Lazarus. Эксперты установили, что хакеры стоят за атаками на онлайн-казино в Центральной Америке и некоторые другие цели. Группа Lazarus получила известность после кибератаки на Sony Pic
30.05.2017 Group-IB: северокорейские хакеры атакуют банки по всему миру с целью хищений и финансового шпионажа

Group-IB представила исследование активности хакерской группировки Lazarus. Анализируя не только вредоносный код, но и сложную технологическую инфраструктуру группы, ее каналы связи и инструменты маскировки, Group-IB представила новые доказательства северокоре

Публикаций - 69, упоминаний - 84

Lazarus и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 24
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 14
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 8
Microsoft Corporation 24624 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 6
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 6
ESET - ESET Software 1133 5
Kimsuky - Хакерская группировка 7 5
Palo Alto Networks 146 4
Telegram Group 1983 3
SilentCards - Хакерская группировка 3 3
ТА505 - хакерская группировка 4 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 3
Chainalysis 16 3
Tornado Cash 3 3
Intel Corporation 12197 3
Check Point Software Technologies 760 2
GitHub 814 2
Fortinet 387 2
Dropbox 498 2
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 2
F-Secure 211 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 2
APT37 - Inky Squid, Scarcruft, Group123 - Хакерская группировка 3 2
CryptoCore - хакерская группировка 2 2
ClearSky 3 2
Poly - Plantronics 136 2
Gen Digital - Avast Software 174 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 30 2
Buhtrap - Хакерская группировка 19 2
Citrix Systems 812 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
APT33 - Magnallium - Хакерская группировка 4 1
APT10 - Хакерская группировка 5 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Lurk - Хакерская группировка 19 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
LinkedIn 635 5
Unsplash 762 5
Sony Pictures Entertainment 140 4
Yara - Яра 15 2
Kickstarter 127 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
General Dynamics 57 1
Monex - Coinckeck - криптовалютная биржа 1 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Campari - Кампари Рус 1 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Capital One 18 1
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 2
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
KISA - Korea Internet & Security Agency 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
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RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 4
Microsoft Windows 15656 19
Linux OS 9936 12
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Apple macOS 2059 7
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Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 6
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 6
Google Android 13994 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 5
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 5
F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 5
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 4
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 4
Python - высокоуровневый язык программирования 927 4
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
Ether - криптовалюта 18 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 3
USDC - USD Coin - стейблкоины 13 3
Apple iOS 7809 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 2
Google VirusTotal 80 2
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 26 2
Microsoft Edge - браузер 1995 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 2
Bash-скрипт 58 2
TP-Link Tether 44 2
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 19 2
FreePik 980 2
Poly Network - блокчейн-платформа - криптобиржа 6 2
Наместников Юрий 40 6
Мельникова Анастасия 371 5
Волков Дмитрий 63 4
Водясов Алексей 222 2
Зайцев Михаил 260 2
Наместникова Мария 21 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Копейцев Вячеслав 4 2
Кузнецов Игорь 14 2
Павлов Никита 67 2
Дуров Павел 291 1
Синицын Артем 6 1
Килюшева Екатерина 10 1
Черепанов Антон 7 1
Вишняков Алексей 11 1
Чебышев Виктор 16 1
Голованов Сергей 60 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Biden Joe - Байден Джо 127 1
Легезо Денис 40 1
Новодворский Алексей 109 1
Смирнов Андрей 37 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Скулкин Олег 37 1
Ковач Роман 2 1
Горбатов Игорь 25 1
Чернышов Юрий 4 1
Трипольская Ирина 1 1
Сачков Илья 122 1
Квятковский Иван 2 1
Гриффит Вёрджил - Griffith Virgil 2 1
Milenkoski Alexandar - Миленкоски Александар 1 1
Miller Ryne - Миллер Райн 1 1
Зонов Александр 12 1
Осипов Сергей 41 1
Осипов Александр 87 1
Nakatani Noboru - Накатани Нобору 5 1
Бердников Василий 3 1
Ларин Борис 6 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 30
Россия - РФ - Российская федерация 144195 29
Южная Корея - Республика 6646 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 24
Индия - Bharat 5432 11
Европа 21767 11
Азия - Азиатский регион 5528 10
Япония 13282 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Польша - Республика 1959 5
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Ближний Восток 2943 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 5
КНДР - Пхеньян 72 5
Африка - Африканский регион 3478 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 4
Мальта - Республика 117 4
Бразилия - Федеративная Республика 2361 4
Сингапур - Республика 1849 3
Европа Восточная 3075 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 3
Китай - Тайвань 3984 3
Украина 7608 3
Америка Латинская 1812 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 3
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 3
Кения - Республика 152 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Таиланд - Королевство 816 2
Филиппины - Республика 564 2
Азия Южная 103 2
Израиль 2730 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 2
Франция - Французская Республика 7845 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 15
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 14
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 3
Кибербезопасность - "русские хакеры" 174 3
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 21 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
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Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 2
Азартные игры - Казино 320 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
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AP - Associated Press 2004 2
The Verge - Издание 554 2
Bloomberg 1286 1
Fortune 206 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Indian Express 8 1
Wikipedia - Википедия 502 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Fortune Global 500 286 2
Recorded Future 14 1
Interpol Global Complex for Innovation - IGCI - Глобальный комплекс инноваций Интерпола 8 1
Google Threat Analysis Group 16 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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