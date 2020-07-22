«Лаборатория Касперского» обнаружила серию атак Lazarus на устройства Windows, Linux и macOS

По данным «Лаборатории Касперского», как минимум с весны 2018 года APT-группа Lazarus проводит атаки с использованием продвинутого фреймворка MATA. Его особенность заключается в том, что он может взломать устройство вне зависимости от того, на какой операционной системе оно работает, — Windows, Linux или macOS.

Мультиплатформенные вредоносные инструменты — редкость, так как их разработка требует значительных вложений. Соответственно, они создаются не для разового применения, а для долгосрочного использования. Так, этот фреймворк был замечен в атаках с целью краж баз данных компаний и заражения корпоративных сетей троянцами-шифровальщиками. Он состоит из программы-загрузчика, программы для управления процессами после заражения устройства и плагинов. По данным «Лаборатории Касперского», среди жертв MATA есть организации, расположенные в Польше, Германии, Турции, Южной Корее, Японии и Индии, в том числе производитель программного обеспечения, торговая компания и интернет-провайдер. Однако злоумышленники не намерены сосредотачиваться только лишь на этих странах. Так, в этом месяце были обнаружены атаки Lazarus в России, в ходе которых использовался бэкдор Manuscrypt. Этот инструмент имеет пересечения с MATA в логике работы с командным сервером и внутренним именованием компонентов.

«Изучив эту серию атак, мы делаем вывод, что группа Lazarus готова серьёзно вкладываться в разработку инструментов и что она ищет жертв по всему миру. Обычно злоумышленники создают вредоносное ПО подLinux и macOS в том случае, если у них уже достаточно инструментов для атак на Windows-устройства. Такой подход характерен для зрелых APT-групп. Мы полагаем, что авторы фреймворка MATA будут совершенствовать его и реализуют атаки с закреплением на IoT-устройствах в корпоративной сети, и напоминаем организациям о необходимости усилить защиту данных, поскольку информация — по-прежнему ключевой и наиболее ценный ресурс, который чаще всего и является целью подобных атак», — сказал Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Чтобы защитить компанию от внедрения мультиплатформенного вредоносного ПО, «Лаборатория Касперского» советует компаниям установить на все типы устройств надёжное защитное решение, такое как Kaspersky EndpointSecurity для бизнеса «Универсальный»; предоставить специалистам SOC-центра возможность получать самые актуальные сведения о киберугрозах, чтобы помочь им держать руку на пульсе и вовремя узнавать о новых инструментах, техниках и тактиках злоумышленников; регулярно создавать резервные копии корпоративных данных, чтобы в случае атаки программы-вымогателя оперативно восстановить самую свежую их версию.