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KISA Korea Internet & Security Agency



06.05.2025 Южная Корея срочно меняет SIM-карты 25 млн абонентов из-за кибератаки на крупнейшего сотового оператора страны 1
04.04.2019 Южнокорейский ИБ-регулятор выбрал Solar appScreener для защиты собственных разработок 2
19.12.2017 Биржа биткоинов обанкротилась после двух ограблений подряд 1
07.07.2004 Российским экспортерам ПО нужно особое приглашение 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

KISA и организации, системы, технологии, персоны:

SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 202 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 987 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 74 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Ланит - Artezio - Артезио 84 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5551 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4925 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
KISA - Kansai Information System Industry Association 1 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3806 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2264 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12293 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 142 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21703 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20426 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 536 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21049 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67530 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1556 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3348 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12951 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28727 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16083 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 473 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3003 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3218 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 661 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4648 1
Google Android 14212 1
Apple iOS 7938 1
Apple macOS 2103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
Tatsuo Kobayashi - Тацуо Кобаяши 1 1
Слепов Олег 7 1
Тихий Игорь 7 1
Свириденко Андрей 98 1
Южная Корея - Республика 6719 4
Россия - РФ - Российская федерация 148114 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52503 2
Европа 21896 1
КНДР - Пхеньян 73 1
Япония - Осака 142 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Польша - Республика 1970 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 562 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17389 1
Япония 13354 1
Индия - Bharat 5527 1
Япония - Токио 995 1
Япония - Киото 30 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52328 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14011 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49000 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8713 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3035 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3557 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8973 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
Recorded Future 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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